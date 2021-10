Pronostic Dijon Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon enchaîne, le Paris FC s'enfonce

Après une saison dernière très compliquée en Ligue 1, Dijon a mis beaucoup de temps à s'adapter à la L2, notamment en raison de nombreux changements dans son effectif. Mais depuis le changement d'entraîneur (Patrice Garande e été nommé à la place David Linarès), les Le Bihan, Congré, Pi et Reynet vont mieux. Avec 5 victoires obtenues lors des 7 dernières journées, les Bourguignons sont en forme et ils restent sur 2 belles victoires devant Amiens (1-0) et à Grenoble (1-2), pourtant très solide dans son Stade des Alpes. Ls Dijonnais sont désormais 13de Ligue 2, mais à seulement 2 points d'un Paris FC, 8, sur la pente descendante.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Le Paris FC est en train de réitérer sa saison passée. Après un début excellent, le Paris FC avait lâché du lest et n'avait pu accrocher qu'une place en barrage. Impressionnant à la reprise, le club francilien n'a gagné qu'1 de ses 8 derniers matchs, pour tout de même 5 défaites. Depuis leur dernier succès obtenu contre Nîmes (2-0), Les Parisiens ont été battus à Niort (4-1) et Pau (1-0) et ont pu juste préserver un point à domicile contre Nancy (1-1) et Toulouse (2-2) le week-end dernier après avoir pourtant mené de 2 buts à la pause. Les hommes de Thierry Laurey ont perdu leurs 4 derniers matchs à l'extérieur. Sur sa lancée, Dijon pourrait battre le Paris FC et ainsi dépasser son adversaire du jour au classement.- Rentrez bien le codedans la case "Code promotionnel" du formulaire d'inscription (le code est généralement pré-rempli).- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Paris FC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !