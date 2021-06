Pronostic Danemark Belgique : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

La Belgique face à un Danemark perturbé

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Battu lors de la 1journée, au terme d'une rencontre jouée dans des circonstances extrêmement particulières, le Danemark joue gros dans l'optique de la qualification face à la Belgique. Marqués par l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen, les Danois se sont inclinés à domicile face à la Finlande (0-1). Les Vikings étaient avant cet incident les grands favoris de cette rencontre, de par leur expérience dans les compétitions internationales, mais aussi du fait de leur excellente dynamique. En effet, les hommes de Kasper Hjulmand s'étaient qualifiés plutôt tranquillement pour cet Euro avant de réaliser une excellente campagne de Ligue des nations avec notamment un succès obtenu à Wembley face à l'Angleterre. Lors de leur opposition face aux Finlandais, les Danois ont eu plusieurs opportunités de marquer, mais ont fait preuve de maladresse dans le dernier geste, à l'image de Pierre-Emile Højbjerg. Le joueur de Tottenham a vu son penalty être arrêté par le portier finlandais. Ce raté est d'autant plus frustrant que le préposé aux coups de pied arrêtés n'est autre que le talentueux Eriksen, très précis sur ce type d'exercices. Forcément choqués par cet événement, les Danois n'ont pas forcément toute leur tête au football avant ce deuxième match joué à Copenhague.

De son côté, la Belgique, même privée de Kevin De Bruyne et avec un Eden Hazard remplaçant et loin d'être au sommet de sa forme, a réussi une très bonne entrée en lice face à la Russie (3-0). Les Diables rouges ont parfaitement profité de la léthargie de la Russie pour décrocher 3 points précieux et confirmer qu'ils faisaient partie des favoris au titre. En l'absence de ses deux maîtres à jouer, Romelu Lukaku a répondu présent en inscrivant un doublé. Exceptionnel cette saison avec l'Inter, l'attaquant belge a confirmé qu'il fallait compter avec lui pour le classement des meilleurs buteurs. Exceptionnelle depuis plusieurs saisons, la Belgique est à son apogée et va tout mettre en œuvre pour décrocher un titre qui la fuit. Battus une seule fois lors des 24 dernières rencontres, les Belges sont sur une excellente dynamique et vont vouloir faire mieux que lors des deux dernières compétitions internationales où ils avaient buté en quarts de l'Euro 2016 et en demi-finales de la Coupe du monde 2018. Victorieux de leur groupe de Ligue des nations, les Diables rouges avaient notamment affronté le Danemark sur leur parcours pour deux victoires (0-2 et 4-2). Déterminés à connaître la consécration, les Belges devraient s'imposer face à une sélection du Danemark certainement toujours marquée par l'incident Eriksen.