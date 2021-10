Pronostic Danemark Autriche : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

Un Danemark intraitable face à l’Autriche

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Danemark - Autriche :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si l’Italie a été le grand vainqueur du dernier Championnat d’Europe, le Danemark a conquis les cœurs des spectateurs. En effet, les Danois ont vécu un véritable drame avec le malaise en plein match de leur maître à jouer, Christian Eriksen. Touchés mais pas abattus, les Danois ont réalisé une grande compétition terminée en demi-finale face à l’Angleterre (2-1, après prolongations). Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, le Danemark réalise un parcours incroyable avec 7 victoires en autant de matchs. Les partenaires de Simon Kjaer comptent 7 points d’avance sur le 2, l’Ecosse. Un succès ce mardi leur assurerait donc une place pour le prochain Mondial. Le bilan des danois est exceptionnel avec 26 buts inscrits et surtout 0 encaissé. En fin de semaine dernière, la sélection danoise s’est baladée en Moldavie (0-4) avec 4 réalisations inscrites en première période par 4 buteurs différents, preuve de la force collective de cette sélection.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Qualifiée pour le championnat d’Europe, l’Autriche avait réalisé une phase de groupe intéressante avec des succès obtenus face à la Macédoine du Nord et contre l’Ukraine. Ensuite, les Autrichiens ont poussé l’Italie dans ses retranchements lors du huitième de finale en les amenant en prolongation. En revanche, l’Autriche se montre nettement moins performante lors de ces éliminatoires pour le Mondial. En effet, après 7 journées disputées, la sélection autrichienne pointe seulement en 4position du groupe avec 4 unités de retard sur le 2, l’Ecosse et 11 sur le Danemark. Battus récemment par Israël (5-2) et par l’Ecosse (0-1), les Autrichiens se sont repris face aux Iles Féroé (0-2) le week-end dernier. A l’aller, l’Autriche avait été surclassée par le Danemark (0-4) et devrait subir une nouvelle fois la domination des Vikings, qui décrocherait ainsi leur ticket pour le Mondial 2022.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Danemark - Autriche détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !