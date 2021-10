Pronostic Chelsea Malmö : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Chelsea en champion tranquille face à Malmö

Champion d'Europe en titre, Chelsea a également pris les commandes de la Premier League ces dernières semaines. Ce week-end, lesont conservé leur ère place en s'imposant sur la pelouse de Brentford (0-1) où il n'est pas facile de s'imposer cette saison grâce à une réalisation de Ben Chilwell. Face au promu, l'homme du match fut une nouvelle fois Edouard Mendy. L'ancien portier rennais a écœuré les attaquants desen multipliant les arrêts et lorsqu'il était battu soit les montants soit ses partenaires ont sauvé sur sa ligne. Cette victoire heureuse permet aux hommes de Tuchel de compter 1 point d'avance sur le duo composé de Man City et Liverpool. En Ligue des Champions, Chelsea a lancé sa campagne par une victoire difficile face au Zenit St Petersbourg (1-0), obtenu sur un but de l'inévitable Lukaku. Ensuite, la formation londonienne a connu une désillusion en Italie en s'inclinant face à une Juve (1-0) pourtant privée de plusieurs éléments clés. Deuxième de la poule, les Londoniens se retrouvent désormais sous la menace du Zenit et doit absolument remporter ce match pour se rassurer.

De son côté, Malmö est évidemment la plus modeste formation de ce groupe H de la Ligue des Champions. La formation suédoise a par ailleurs subi deux lourds revers face à la Juventus (0-3) sur sa pelouse et en déplacement en Russie face au Zenit (4-0). Dernier avec aucun but inscrit, le club suédois se frotte à l'une des meilleures défenses d'Europe ce mercredi. Dans leur championnat, les hommes de l'ancien buteur danois Joan-Dahl Tomasson se livrent un formidable duel avec Djurgarden et l'AIK pour le titre. Le week-end dernier, Malmö s'est imposé avec la manière à Ostersunds (0-3). A Stamford Bridge, Chelsea devrait s'appuyer sur sa solidité pour dominer une formation de Malmö qui n'a toujours pas marqué dans cette poule.