Pronostic Cagliari Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC assure à Cagliari

Avec sa série en cours de 10 matchs sans la moindre victoire, Cagliari n'aborde pas son choc face au leader de Serie A, le Milan AC, dans les meilleures dispositions. En milieu de semaine, la formation sarde s'est logiquement inclinée sur le terrain de l'Atalanta Bergame (3-1) en huitième de finale de la Coupe d'Italie et n'a plus que le maintien à jouer (16du classement). Avant cela, Cagliari restait sur 4 revers consécutifs en Serie A face à la Roma, le Napoli, Benevento et la Fiorentina. Le club sarde n'a plus remporté de match à domicile en championnat depuis la réception de la Sampdoria début novembre. Arrivé pour aider le club à se sortir de cette mauvaise passe, Nainggolan souffre comme l'ensemble de ses coéquipiers. De son côté, le Milan AC réalise une très bonne saison et occupe la tête du classement avec 3 points d'avance sur le 2, l'Inter qui affronte la Juventus dimanche lors de cette même journée. Le club milanais a retrouvé de l'ambition sous les ordres de Stefano Pioli qui effectue un excellent travail en associant la jeunesse d'un Tonali ou d'un Leao à l'expérience d'un Zlatan Ibrahimovic. Cette combinaison fonctionne parfaitement puisque le club est dans le coup dans toutes les compétitions : 1er en Serie A, qualifié pour les seizièmes de l'Europa League et depuis ce milieu de semaine pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. En effet, les Rossoneri ont dominé le Torino lors de la séance des tirs aux buts et retrouveront l'Inter en quart. En pleine forme, le Milan AC devrait s'imposer sur le terrain d'une formation de Cagliari qui enchaîne les défaites.