Pronostic Caen Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen enchaine face à Valenciennes

Bien parti dans cette saison, le stade Malherbe de Caen avait remporté 3 de ses 4 premiers matchs. Par la suite, la formation normande a connu un passage délicat de 5 rencontres sans la moindre victoire avec des défaites contre Ajaccio, Pau et Dijon pour des nuls face à Nîmes et Bastia. Les Caennais ont mis fin à cette terrible série de la plus belle des manières en s'imposant au Stadium de Toulouse, chez le leader. Les Normands ont mis fin à cette occasion à la série d'invincibilité des hauts-garonnais au terme d'une rencontre spectaculaire (2-3). Ce succès a redonné énormément de confiance au stade Malherbe qui s'est replacé dans la 1partie de tableau en 9position. De plus, Caen possède l'un des meilleurs buteurs de la Ligue 2 avec Alexandre Mendy, auteur de 6 buts.

En face, Valenciennes sort d'une saison décevante marquée par d'importants différents entre la direction du club et ses supporters. Pour ce nouvel exercice, le club nordiste avait pour ambition de jouer le haut du tableau. Cette première partie de championnat est loin d'être convaincante puisque le VAFC pointe seulement en 13position. Mal en point avec une seule victoire lors des 8 premières journées, le club valenciennois s'est repris lors des deux dernières journées avec des succès sur Bastia (2-1) et sur la pelouse de Dijon (0-1). Ces deux succès consécutifs ont fait le plus grand bien aux hommes d'Olivier Guéguan. Maisoosté par son succès face au leader toulousain et à domicile, Caen devrait se défaire d'une équipe de Valenciennes irrégulière.