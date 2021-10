Pronostic Caen Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre enchaîne à Caen dans le derby normand

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Caen – Le Havre chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Proche de la relégation la saison passée, le Stade Malherbe de Caen s’était seulement sauvé lors des dernières secondes de la dernière journée de championnat. Pour relancer le club, les dirigeants normands ont confié l’équipe à Stéphane Moulin, qui avait réalisé un excellent travail à Angers. Bien parti dans ce nouvel exercice, le Stade Malherbe a ensuite connu une baisse de régime. Depuis quelques journées, la formation caennaise s’est reprise en déplacement en signant de bons résultats en accrochant des nuls à Bastia et Nîmes, où il n’est jamais simple de se déplacer. De plus, les Caennais ont mis fin à la série d’invincibilité toulousaine en s’imposant au Stadium (2-3) au terme d’une rencontre folle. Incapables d’enchainer, les hommes de Stéphane Moulin se sont faits surprendre lors de la dernière journée à d’Ornano face à Valenciennes (1-2). En pleine bourre en début de saison, Alexandre Mendy connaît moins de réussite lors des dernières rencontres, avec 3 dernières journées sans but.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Havre est plutôt l’une des agréables surprises de ce début de saison. Souvent annoncé parmi les candidats aux play-offs ces dernières années, le club normand finissait loin de ses objectifs initiaux. Lors de l’intersaison, Paul le Guen a offert des discours plus modérés concernant les ambitions havraises. Ces annonces ont l’air d’avoir libéré les Havrais qui réalisent une entame intéressante. En effet, après 11 journées de Ligue 2, le HAC pointe en 4position avec seulement 4 points de retard sur le premier, Toulouse, et 3 sur le 2, Sochaux. De plus, depuis le départ de ce nouvel exercice, Le Havre ne s’est incliné qu’une seule fois face au Paris FC. Après avoir aligné de nombreux matchs nuls, la formation havraise vient d’enregistrer 3 succès consécutifs face à Dijon, Nîmes et Quevilly Rouen. En forme et en confiance, le Havre devrait accrocher au moins un nul dans ce derby normand face à une formation caennaise pas au mieux.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Le Havre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !