Pronostic Caen Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux solide à Caen

Ce Caen – Bordeaux sentait bon la Ligue 1 il y a quelques saisons de cela, aujourd'hui il s'agit seulement d'une affiche de Ligue 2. La formation normande a connu un retour en L2 délicat, passant tout proche de la descente en National. Depuis cette frayeur, les Caennais avaient l'ambition de se mêler à la lutte pour la montée mais ne sont pas parvenus à atteindre leurs objectifs, finissant même assez loin. Cette saison, le stade Malherbe occupe la 7place avec 24 points et pourrait revenir à 4 unités de Bordeaux en cas de victoire ce mardi. La mission ne sera pas simple pour les protégés de Stéphane Moulin qui restent sur 5 matchs sans la moindre victoire toutes compétitions confondues. Depuis la reprise, les Normands se sont d'abord inclinés deux fois : contre Virois (3-0) en Coupe de France et contre Bastia (1-0) en championnat. La semaine passée, les Caennais sont passés tout près d'un succès important à Geoffroy-Guichard. En tête suite à la 6réalisation d'Alexandre Mendy cette saison, Caen s'est fait surprendre en toute fin de rencontre par l'AS Saint Etienne (1-1). Du fait des circonstances du match, ce nul a été ressenti comme une défaite par le club normand. En face, Bordeaux a parfaitement digéré sa relégation mais aussi tous les problèmes administratifs qui ont touché le club lors de l'intersaison. En effet, les Girondins se sont montrés plutôt réguliers sur le terrain pour accrocher actuellement la 2place du championnat. Après avoir laissé des points en route juste avant la coupure imposée par le Mondial, Bordeaux avait l'opportunité de se relancer face à l'actuel leader, le Havre. Il n'en fut rien car le club havrais s'est imposé dans ce choc pour prendre ses distances sur la formation bordelaise (1-0). Néanmoins, les protégés de David Guion ont immédiatement réagi en reprenant leur 2e place face à Sochaux (2-1) qui joue également la montée en L1. Lors de cette rencontre, le Nigérian Maja a inscrit son 8but de la saison pour rejoindre Krasso en tête du classement des buteurs. Le week-end dernier, les Bordelais avaient forts à faire avec la réception de Rennes en Coupe de France. Plombé par l'exclusion de Bokele, Bordeaux a vu son parcours en CDF s'arrêter au stade des 32de finale (défaite 2-1), ce qui pourrait être un mal pour un bien dans la quête de la montée en L1. Déterminé à conserver sa place, Bordeaux devrait se montrer solide en Normandie pour accrocher au moins le point du nul.