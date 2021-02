Pronostic Burnley Fulham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Burnley – Fulham : un choc pour le maintien cadenassé

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Burnley - Fulham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En match en retard de la 17journée de Premier League, Fulham joue une grande partie de son avenir sur la pelouse du Turf Moor de Burnley. En effet,etsont impliqués dans la lutte pour le maintien. Actuellement, Burnley possède 7 points de plus que son adversaire du jour. Mal partis cette saison, les hommes de Sean Dyche se sont repris pour enregistrer de précieuses victoires, à l’image de celle obtenue à Anfield (0-1) qui a mis fin à l’incroyable série d'invincibilité de Liverpool à domicile en championnat. Lesont plutôt été heureux lors des dernières rencontres, notamment lors du succès face à Aston Villa (3-2) où ils ont été outrageusement dominés mais ont réussi à s’en sortir avec les 3 points. Suite à cette victoire, les partenaires de l’excellent Nick Pope ont connu des difficultés avec des revers face à Chelsea (2-0), Man City (0-2) et contre Bournemouth (0-2), formation de Championship en FA Cup. En revanche, Burnley s’est ressaisi le week-end dernier en s’imposant avec la manière à Selhurst Park face à Crystal Palace (0-3).chezjusqu’au 24 février seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Fulham avait été promu l'été dernier suite à sa victoire face à Brendford en barrage. Lesn’ont pas voulu renouveler les erreurs du passé, lorsqu’ils avaient renouvelé la totalité de l’effectif. Scott Parker s’est appuyé sur un noyau dur, qui avait participé à la montée. Après des débuts poussifs, les Londoniens se sont montrés nettement plus cohérents mais pêchent dans la finition. Le serbe Alexandr Mitrovic semble un peu trop court pour la Premier League et vient d’être touché par le Covid. Fulham s’est rabattu sur le Bordelais Maja lors du mercato hivernal, qui n'avait encore jamais joué en Premier League malgré son passage à Sunderland. L’ancien Girondin a été le grand bonhomme du succès obtenu le week-end dernier à Goodison Park (0-2) face à Everton. Cette victoire vient récompenser les progrès entrevus lors des dernières semaines, qui jusqu’alors ne se matérialisaient pas au classement. En effet, Fulham accumulait les nuls et faisait partie des formations qui avait le plus partagé les points en Premier League depuis le début de saison. Cette opposition s’annonce fermée entre deux des plus mauvaises attaques Outre-Manche (17 buts marqués pour Burnley et 19 pour Fulham en 23 matchs, soit moins d'1 réalisation par rencontre).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Burnley Fulham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !