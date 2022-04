Pronostic Burnley Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Burnley – Everton cadenassé

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Burnley Everton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’opposition entre Burnley et Everton met aux prises deux équipes qui luttent pour leur maintien. Respectivement 19et 17, leset lescomptent plusieurs matchs de retard, dont cet affrontement au Turf Moor. Burnley avait connu un léger sursaut fin février en remportant deux matchs consécutifs face à Brighton et Tottenham. Depuis, les Clarets ont repris leurs mauvaises habitudes en perdant les 4 dernières rencontres face à Leicester, Chelsea, Brentford et Manchester City, avec 3 défaites sur 4 concédées sur le score de 0-2. Contre les, Burnley a rapidement encaissé deux buts et n’a pas su profiter des quelques opportunités de contres pour revenir au score. Lors des 4 derniers revers, la bande à Sean Dyche n’a pas inscrit le moindre but. Le dernier but inscrit par un joueur de Burnley date de la réception de Tottenham en février avec la réalisation du capitaine Ben Mee. Ce match est très important pour desqui occupent l’avant-dernière place avec 4 points de retard sur le premier non-relégable qui n’est autre qu’Everton. Comme souvent, la défense sera sans doute la grande force de Burnley.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Si l’on pouvait penser que Burnley ferait partie des équipes à lutter pour le maintien, les observateurs n’imaginaient pas Everton dans une telle situation. Lesne comptent que 3 points d’avance sur le 1relégable, Watford. Les hommes de Lampard possèdent donc plusieurs matchs de retard qui peuvent leur permettre de prendre leurs distances avec la zone de relégation. Mais voilà, le premier d’entre eux les amène au Turf Moor, où beaucoup d’équipes se sont cassées les dents face au jeu traditionnel anglais de Burnley. Après avoir connu 4 revers consécutifs face à Southampton, Manchester City, Tottenham et Wolverhampton, Everton avait décroché une victoire importante, juste avant la trêve internationale, face à Newcastle (1-0) grâce à une réalisation d’Iwobi en toute fin de rencontre. Les Toffees n’ont pas su enchainer et se sont inclinés au stade Olympique de Londres face à West Ham (2-1). Ce match est significatif des difficultés d’Everton cette saison. Revenus au score, les partenaires de Coleman ont ensuite rapidement encaissé un nouveau but avant de voir Keane se faire expulser pour un second carton jaune. Franck Lampard est sous pression avant ce déplacement à Burnley. Cette opposition entre deux équipes qui marquent trop peu (0 but pour Burnley sur ses 4 derniers matchs, 1 seul pour Everton), pourrait offrir un match fermé avec « moins de 2,5 buts » .- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Burnley Everton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !