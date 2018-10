Pronostic Brighton West Ham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Brighton et West Ham vont se rendre coup pour coup

Brighton, 15de Premier League, accueille West Ham (14) pour un duel important dans la lutte pour le maintien et où les 2 équipes viseront les 3 points. En effet, Brighton n'a plus gagné depuis le 2journée et la réception de Manchester United. En attaque, Chris Hughton compte sur le vétéran anglais, Glenn Murray, qui affiche déjà 4 buts, soit la moitié des réalisations de Brighton. Défensivement, les partenaires d'Anthony Knockaert se montrent fébriles et encaissent près de 2 buts par match en moyenne. En Premier League, lesont toujours encaissé au moins un but sur chacune des 8 rencontres qu'ils ont disputées cette saison.Lors des dernières journées, West Ham a su relancer une saison mal engagée. La patte de l'entraîneur chilien Manuel Pellegrini et le gros recrutement estival commencent à porter ses fruits. Le technicien a su trouver la bonne combinaison offensive qui faisait défaut. Le trio Arnautovic-Yarmolenko-Anderson commence à se trouver et a redonné de l'espoir aux fans de West Ham. Invaincu depuis 4 rencontres, West Ham s'est imposé à Everton (3-1), fait nul contre Chelsea (0-0) et a dominé Manchester United (3-1), trois places fortes du foot anglais. 3 des 4 déplacements descette saison (toutes compétitions confondues) ont offerts des buts pour les deux équipes. Cette rencontre entre deux formations en quête de victoires devrait nous offrir des buts de chaque côté.