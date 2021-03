Pronostic Brighton Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton, forte tête face à Leicester

Seizième de Premier League, Brighton se retrouve sous la menace du relégable Fulham, qui effectue une belle remontée au classement. En forme en début d'année, les connaissent un coup de moins bien depuis quelques rencontres. Tenu en échec à Burnley (1-1), Brighton s'est ensuite incliné en FA Cup face à Leicester (1-0) au bout du temps réglementaire sur un but d'Iheanacho. Suite à cette élimination, les ont partagé les points contre Aston Villa (0-0), avant de s'incliner contre Crystal Palace (1-2) et West Bromwich Albion (0-1). Lors de ces 3 dernières rencontres, les hommes de Graham Potter ont largement dominé mais se sont montrés maladroits dans le dernier geste. Le match face à West Bromwich Albion en est la parfaite illustration avec deux penaltys manqués par Gross et Welbeck, tandis que le portier de a multiplié les arrêts. Avec un peu plus de réussite, Brighton serait à l'abri avec un matelas d'avance sur la relégation.

En face, Leicester réalise une excellente saison avec une troisième place au général. Depuis la prise en main de l'équipe par Brendan Rodgers, les se sont réinstallés parmi les meilleures équipes anglaises. Les partenaires de Wesley Fofana ont récemment réussi d'excellentes prestations qui leur ont notamment permis de s'imposer face à Liverpool (1-3). En revanche, Leicester a connu une désillusion en Europa League en se faisant sortir par le Slavia Prague (0-2 en cumulé). Le week-end dernier, les Foxes ont également été dominés à domicile par Arsenal (1-3) et ont ensuite été tenus en échec à Burnley (1-1). En plus de ces mauvaises opérations, Leicester a perdu Harvey Barnes pour plusieurs semaines qui est venu s'ajouter à une longue liste de blessés puisque Justin, Morgan, Praet, Perez ou Maddison sont tous absents. De plus, Evans est incertain pour ce choc, suite à un problème récurrent au mollet. La seule note positive est venue de Wesley Fofana, de retour sur le banc face à Burnley. Pour cette affiche, Brighton devrait profiter des nombreux absents de Leicester pour accrocher au moins un nul dans un match fermé comme lors des deux premiers duels de la saison entre ces deux équipes.