Pronostic Brest PSG : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Le PSG fait le job face à un Brest d'attaque

A quelques jours de son match retour face au FC Barcelone, le PSG se déplace en Bretagne pour affronter Brest en 16de finale de la Coupe de France. Les Bretons réalisent une saison intéressante en Ligue 1 et pointent en 13position avec 9 points d'avance sur le premier relégable, Nîmes. En milieu de semaine, les Brestois se sont donnés de l'air en dominant la lanterne rouge Dijon (3-1). Ce succès vient également confirmer les excellentes dispositions du club breton à domicile. Depuis le début de saison, le Stade Brestois a livré d'excellentes prestations face aux grosses cylindrées de Ligue 1 dans son stade Francis-le-Blé. En effet, les hommes de Dall'Oglio se sont imposés face à Monaco (1-0), Lille (3-2) et ont posé des problèmes à Marseille (2-3) et Lyon (2-3). Les rencontres à Francis le Blé sont souvent spectaculaires avec des buts de part et d'autre. Au tour précédent, Brest s'était défait difficilement de valeureux ruthénois (2-1). Ce samedi, la marche est encore plus haute face au champion en titre, le PSG. Engagé sur tous les tableaux, le club de la capitale arrive dans le «» de la saison et doit monter en puissance. Victorieux de ses deux derniers matchs de championnat face à Dijon (0-4) et Bordeaux (0-1), Paris s'est replacé en 2position au classement général de Ligue 1. Faciles en Bourgogne, les Parisiens ont rencontré plus de difficultés en Gironde mais ont fait le taf grâce à une réalisation de Sarabia. Depuis son arrivée, et au fil des absences, Pochettino essaie de relancer des éléments moins utilisés par Thomas Tuchel, ainsi les Draxler, Danilo, Sarabia ou Raphinha ont retrouvé du temps de jeu lors des derniers matchs. A quelques jours d'un match capital face au FC Barcelone, le technicien argentin devrait préserver quelques éléments en prévision du choc de Ligue des Champions. Marqué par la blessure de Neymar au tour précédent face à Caen, Pochettino pourrait aligner une équipe fortement remaniée en défense (la charnière Marquinhos-Kimpembé devrait souffler), ce qui pourrait permettre à Brest de marquer (Brest a marqué sur 14 de ses 15 matchs disputés toutes compétitions confondues à la maison). Néanmoins, le PSG devrait être en mesure de s'imposer dans ce match.