Pronostic Bordeaux Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Bordeaux - Toulouse : Un derby de la Garonne avec des buts de chaque côté

La Coupe de France nous offre un derby entre les Girondins de Bordeaux et le Toulouse Football Club. Cette opposition s'annonce plus ouverte que ne le laisse penser la division d'écart entre les deux formations. En effet, Bordeaux se montre irrégulier en L1 tandis que les Toulousains sont dans le coup en L2 pour revenir directement dans l'élite. Excellents lors du début d'année 2021, les Girondins s'étaient notamment imposés face à Lorient (2-1), Nice (0-3) et Angers (2-1) et avaient livré une très belle prestation au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais malgré leur défaite (2-1). Ce revers semble avoir fait tomber Bordeaux dans ses travers. En effet, les hommes de Gasset viennent successivement de s'incliner face à Lille (0-3) et surtout à Brest (2-1). Au stade Francis-Le-Blé, les partenaires de Koscielny se dirigeaient vers un succès mais ont complétement craqué lors des 5 dernières minutes de la rencontre (score final 2-1). De son côté, Toulouse sort d'une saison de Ligue 1 catastrophique, qui a valu une relégation au club haut-garonnais. Après un départ laborieux en Ligue 2, le TFC a trouvé son rythme de croisière, bien aidé par l'excellent recrutement opéré par les dirigeants toulousains. En effet, les arrivées de Spierings, Bayo, van den Boomen, Dupé, Healey, Dejaegere ainsi que les éclosions des Adli ou Antiste font de Toulouse l'un des favoris pour la montée en Ligue 1. Battus à Auxerre (3-1) la semaine dernière, les hommes de Garande se sont repris dans le choc face à Troyes (1-1). Pour se qualifier pour ce 32de finale, le TFC s'était défait de Niort au tour précédent (1-0). Entre une équipe bordelaise capable du meilleur comme du pire et des Toulousains décomplexés, ce 32de finale s'annonce ouvert. Nous voyons des buts de chaque côté comme lors des 4 dernières confrontations entre les 2 formations.