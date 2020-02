Pronostic Bordeaux Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un match ouvert entre Bordeaux et Nice !

Les Girondins de Bordeaux sont passés tout près d'un exploit la semaine passée. En effet, les hommes de Paulo Sousa ont réalisé une grande prestation au Parc des Princes face au leader incontesté de L1, le Paris Saint Germain. Les Bordelais se sont inclinés au terme d'une rencontre au scénario fou (4-3). Ce revers a clos la série de 5 rencontres sans défaite pour le club au scapulaire. A domicile, le club bordelais se montre en général solide mais a connu la défaite face à Paris, Saint Etienne, Strasbourg et Lyon. Douzième du général, les Girondins possèdent 8 points d'avance sur le barragiste de relégation, à savoir Nîmes. En face, Nice est calé en dixième position avec deux points de plus que Bordeaux. Les protégés de Patrick Vieira sont sur une bonne dynamique puisqu'ils n'ont perdu qu'une rencontre lors des 10 dernières journées. Cependant, les Niçois se montrent irréguliers à l'image du week-end dernier où ils ont mené de 2 buts avant de voir leur adversaire revenir au score. Lors du match aller, Niçois et Bordelais s'étaient quittés sur un nul avec des buts (1-1). Par ailleurs, les 4 derniers matchs de Bordeaux et 8 des 9 derniers de Nice se sont terminés avec des buts pour les deux équipes.