Pronostic Bordeaux Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz ne perd pas à Bordeaux

Dans une Ligue 1 palpitante à tous les étages, la lutte pour le maintien nous offre une affiche cruciale entre Bordeaux et Metz. Ces deux équipes sont en queue de classement et pourraient se relancer en cas de victoire ce dimanche. Les Girondins comptent actuellement 5 points de retard sur une équipe de Clermont, première non relégable, qui doit affronter le PSG lors de cette même journée. Depuis le début d'année 2022, le club bordelais vit des heures difficiles avec un seul succès obtenu face à Strasbourg. L'arrivée de David Guion avait permis aux Girondins de réaliser des nuls contre Monaco et Clermont. Ensuite, les partenaires de Guivalogui ont subi trois revers contre Troyes, le Paris Saint-Germain et Montpellier. Lors de la dernière journée, Bordeaux a stoppé l'hémorragie en accrochant un nul dans le Nord de la France face à Lille (0-0). Ce point est d'autant plus important que les Bordelais ont évolué pendant 60 minutes en infériorité numérique avec l'expulsion de Kwateng. Ce dernier manquera par conséquent la réception du FC Metz. Lors du dernier match au Matmut Atlantique, les supporters bordelais ont eu des échanges tendus avec le portier Costil. Ce dernier devrait de nouveau être remplacé par Poussin dans les cages bordelaises.

En face, le FC Metz n'est pas au mieux avec l'avant-dernière place du classement. Les Lorrains sont dans la même situation comptable que leur adversaire du jour. Les hommes de Frédéric Antonetti ont seulement remporté un match lors des 12 dernières journées de championnat, sur la pelouse de Reims. Après avoir subi un lourd revers à Rennes (6-1), Metz s'est de nouveau incliné à Saint-Symphorien face à l'AS Monaco (1-2). Dominés par les Monégasques, les Grenats avaient pourtant réussi à recoller au score par Amadou mais ont ensuite rapidement encaissé le second but de l'ASM. En déplacement, le club messin reste sur 2 revers et 2 nuls, au cours desquels il n'a inscrit qu'un seul but. Pour cette affiche entre deux équipes au plus mal, le FC Metz semble le mieux armé, mentalement et en termes de résultat, pour décrocher un résultat.