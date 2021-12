Pronostic Bordeaux Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon se relance à Bordeaux

En proie à d'importants problèmes financiers en fin de saison dernière, Bordeaux a été tout proche d'une liquidation judiciaire. Sauvé in-extremis par Gérard Lopez, le club girondin fait désormais face à des problèmes sportifs. En effet, Bordeaux se retrouve dans la zone de relégation, mais avec un seul point de retard sur le premier non relégable, Clermont. Battus à domicile le week-end dernier par Brest (1-2), les Bordelais ont été surclassés à la Meinau par Strasbourg mercredi (5-2). Cette lourde défaite est inquiétante dans une lutte pour le maintien acharnée, où les équipes de bas de tableau ne lâchent rien. Avec une seule victoire lors des 10 dernières journées, face à Reims, Bordeaux a logiquement plongé dans la zone rouge. En milieu de semaine, les Girondins avaient pourtant bien démarré en ouvrant le score par Hwang. Ensuite, Costil n'a pas été irréprochable sur l'égalisation alsacienne avec une très mauvaise anticipation. Les Strasbourgeois ont ensuite déroulé et mettent Petkovic sous pression avant la réception de l'Olympique Lyonnais.

En face, Lyon connaît une saison en dents de scie. En effet, les Lyonnais sont impériaux en Europe où ils ont déjà décroché leur qualification pour les 8de finale. En revanche, en Ligue 1, l'OL a des difficultés à enchaîner. Largement battus à Rennes (1-4), les Lyonnais s'étaient repris à la Mosson face à Montpellier (0-1) grâce au Brésilien Lucas Paqueta. En milieu de semaine, les hommes de Peter Bosz comptaient enchaîner face à une formation de Reims qui lutte pour son maintien. Malgré une domination de tous les instants, le club rhodanien s'est fait piéger en toute fin de rencontre par les Champenois (1-2) malgré un nouveau but de Toko-Ekambi (11 buts déjà cette saison). Ce revers laisse Lyon en 10e position à 6 points de la 3place qualificative pour la Ligue des Champions. Cette performance est d'autant plus frustrante que l'OL dispose quasiment de tout son effectif. Ce déplacement à Bordeaux est donc crucial pour les ambitions futures de l'OL. Déterminé à se relancer et avec un Bosz menacé, l'Olympique Lyonnais devrait s'imposer face à une formation bordelaise sans doute marquée par sa lourde défaite à Strasbourg et qui prend trop de buts.