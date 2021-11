Pronostic Bordeaux Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Bordeaux – Brest électrique

Si la lutte pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions est féroce, le maintien concerne pas moins de 8 équipes seulement séparées de 6 points. Parmi elles, on retrouve Bordeaux et Brest qui se retrouvent ce dimanche au Matmut Atlantique. Touché par des gros problèmes financiers et en passe de tomber sous liquidation judiciaire, le club girondin a été sauvé par Gérard Lopez. Le nouvel arrivé a eu très peu de temps pour relancer Bordeaux et a surtout décidé de confier l'équipe à Petkovic, ancien sélectionneur de la Suisse. Depuis le début de saison, les Girondins souffrent avec seulement deux victoires obtenues face à deux adversaires directs pour le maintien, Saint-Etienne (1-2) à Geoffroy Guichard et à domicile contre Reims (3-2) où ils avaient renversé la formation champenoise en 20 mn après avoir été menés de 2 buts. Lors des deux dernières journées, les Bordelais nous ont gâté en buts avec une défaite au Matmut Atlantique face au PSG (2-3) et un nul à Metz (3-3). Les partenaires de Rémi Oudin peuvent nourrir des regrets après leur déplacement en Lorraine car ils ont mené de 2 buts. La bonne pioche du mercato Elis en a tout de même profité pour inscrire son 3but en 6 matchs. De son côté, le Stade Brestois a connu une entame de saison catastrophique se retrouvant rapidement dans la zone de relégation. Lors des 11 premières journées, la formation bretonne n'avait pas remporté la moindre rencontre. Les protégés de Michel Der Zakarian se sont réveillés et viennent de signer trois succès consécutifs significatifs face à Monaco (2-0), Lorient (1-2) et surtout contre Lens (4-0). En pleine réussite, Brest est sorti de la zone rouge et se trouve désormais en 13place avec seulement 2 points d'avance sur le 1er relégable, Clermont. Les Mounié (qui a marqué sur les 3 derniers matchs), Faivre ou Honorat ont été étincelants lors des dernières rencontres. Pour cette affiche entre deux équipes joueuses, on devrait assister à un match agréable avec des buts de chaque côté, comme lors de 9 des 10 derniers matchs de Bordeaux, et comme 12 des 14 rencontres de Brest cette saison.