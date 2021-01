Pronostic Bordeaux Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux face à sa bête noire Angers

Ce dimanche, dans l'affiche de L1 du début d'après-midi, les Girondins de Bordeaux reçoivent le SCO d'Angers. La cuvée 2020 moyenne a laissé place à un millésime 2021 nettement plus charnu du côté Bordeaux. En effet, les hommes de Jean-Louis Gasset ont fini l'année civile calé dans le milieu de tableau mais ont effectué une très bonne reprise avec un nul à Metz, et deux victoires consécutives face à Lorient (2-1) et sur le terrain de Nice (0-3). Ces résultats sont d'autant plus louables qu'ils ont été obtenus sans le meilleur girondin depuis le départ de la saison, puisqu'Hatem Ben Arfa est actuellement blessé. Cette bonne phase a permis à Bordeaux de se replacer en 8position à l'orée de cette journée, à 3 points de l'OM. A Nice, le week-end dernier, les Bordelais se sont montrés particulièrement efficaces. Gasset espère que la saison des vendanges est terminée et que sa formation soit en mesure d'enchainer face à Angers.

En face, Angers, sans faire de bruit, s'est installé dans la première partie de tableau mais les hommes de Stéphane Moulin viennent de s'incliner coup sur coup face à Monaco (3-0) et contre le PSG (0-1). Plutôt bons contre le club parisien, les Angevins sont tombés sur un grand Keylor Navas. Le club angevin se déplace en Gironde pour prendre au moins un point. Le SCO apprécie ce déplacement à Bordeaux, puisqu'il affiche un bilan de 3 victoires et un nul lors des 4 derniers voyages en Gironde. D'un point de vue général, Angers a réalisé ses meilleures prestations loin de ses bases avec des succès à Lille ou à Rennes. Solide depuis le début de saison, Angers semble en mesure d'accrocher au moins un nul en Gironde, où il réussit bien.