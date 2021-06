Pronostic Bolivie Argentine : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

L’Argentine finit par un succès face à la Bolivie

Dans ce groupe A de la Copa América, les dés sont joués puisque les 4 qualifiés sont connus. En revanche, les 4 sélections vont lutter pour décrocher la meilleure place possible et éviter les nations les plus fortes de l'autre groupe (notamment le Brésil, 1du groupe B). De son côté, la Bolivie est déjà éliminée puisqu'elle a perdu ses trois matchs de groupe face au Paraguay (3-1), le Chili (1-0) et l'Uruguay (2-0) et que la, 4, compte déjà 4 points. La Verde n'est également pas au mieux dans les qualifications pour le Mondial 2022 où elle est distancée par les équipes de tête. Offensivement, la Bolivie souffre lors de cette Copa América et confirme qu'elle est l'une des plus faibles nations en Amérique du sud.

De son côté, l'Argentine est assurée de participer aux quarts de finale et occupe actuellement la 1re place du groupe. Tenus en échec par le Chili (1-1) lors de la 1journée, les Argentins avaient pourtant largement dominé la rencontre sans pouvoir faire la différence. Ensuite, l'Albiceleste a assuré face à l'Uruguay (1-0) et le Paraguay (1-0). Avec 7 points au compteur et avec un affrontement face au plus modeste adversaire du groupe, la sélection argentine devrait être en mesure de conserver sa première place. Depuis le départ de cette Copa, l'Argentine s'est montrée à son avantage sur le plan défensif (1 seul but encaissé) mais peine à concrétiser ses opportunités en attaque, à l'image d'un Lautaro Martinez malheureux dans le dernier geste et toujours muet. Invaincue depuis sa demi-finale perdue face au Brésil lors de la Copa America 2019, l'Argentine devrait finir sur une victoire face à une Bolivie déjà éliminée et qui n'a marqué qu'1 but en 3 matchs.