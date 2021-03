Pronostic Barcelone Séville : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Coupe du Roi

Un Barca – Séville avec des buts de chaque côté

Battu à l'aller (2-0), le FC Barcelone devra effectuer un exploit lors de cette manche retour s'il veut se qualifier. Le Camp Nou est le stade propice pour ce genre de performance. De plus, les Barcelonais ont pris confiance le week-end dernier en s'imposant face au même club andalou en Liga sur le score de 2-0, qui permettrait ce mercredi aux Catalans de disputer 30 minutes supplémentaires. Porté par un excellent Lionel Messi, les Blaugranas ont totalement dominé la rencontre avec un but de Dembélé servi par la Pulga, suivi d'une réalisation de l'Argentin. Le changement tactique opéré par Koeman avec un passage à une défense à 3 a parfaitement fonctionné face à des Sévillans désemparés. Comme souvent depuis quelques mois, le Batave Frenkie de Jong a été très en vue au milieu de terrain. Grâce à ce succès, le FC Barcelone s'est replacé en Liga à 5 points de l'Atlético Madrid, qui compte cependant un match en retard.

De son côté, le FC Séville est passé à côté de son match de championnat face aux Catalans. Le club andalou se déplace avec un avantage de deux buts qui lui permet de pouvoir rêver à une éventuelle finale. Néanmoins, les Sévillans ne peuvent pas rééditer la prestation du week-end et devront bien jouer les contre-attaques pour marquer ce fameux but à l'extérieur qui compliquerait grandement la mission des hommes de Koeman. Face à une formation de Barcelone qui devrait fortement pousser, le FC Séville aura sans doute de bonnes opportunités en contres face à une défense barcelonaise qui a montré quelques signes de fébrilité depuis le début de saison. Le club andalou est une équipe de Coupe comme elle l'a démontré ces dernières saisons en accrochant plusieurs Europa League à son palmarès. Pour cette demi-finale retour, on devrait voir un match spectaculaire avec des buts de chaque côté comme lors de 4 des 5 dernières confrontations entre ces 2 formations au Camp Nou.