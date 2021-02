Pronostic Auxerre Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Des buts de chaque côté entre Auxerre et Rodez

Cinquième de Ligue 2, Auxerre occupe actuellement le dernier strapontin qualificatif pour les play-offs d'accession à la Ligue 1. Les Bourguignons ne comptent, en revanche, que 3 points d'avance sur le Paris FC et 6 sur Sochaux. Moins bien lors des dernières semaines, l'AJA n'a remporté que 2 rencontres lors des 6 dernières journées. Battus à Clermont et Troyes, les hommes de Furlan s'étaient repris en décrochant une très belle victoire face à Toulouse (3-1). Les Auxerrois ont ensuite été tenus en échec par Ajaccio et Guingamp. Le week-end dernier, la formation bourguignonne s'est difficilement imposée face à une formation de Chambly, durement touchée par le Covid, lors dernières semaines. De son côté, Rodez a réalisé une excellente remontée au classement et se trouve désormais en 14position avec 7 points d'avance sur le premier relégable. Longtemps englué dans la zone de relégation, le club ruthénois est très performant depuis début décembre, avec seulement une défaite en Ligue 2, concédé sur le terrain du leader Troyes. A domicile, les hommes de Laurent Peyrelade viennent successivement de s'imposer face à Clermont et Toulouse, les deux poursuivants de l'ESTAC. En pleine confiance, Rodez se déplace avec l'ambition de ramener au moins un point de l'Abbé Deschamps. Ce duel s'annonce ouvert entre une formation d'Auxerre qui cherche les 3 points pour montée et des Ruthénois qui n'abdiquent jamais et doivent au moins faire un nul pour poursuivre sa bonne dynamique et s'éloigner de la zone rouge. Comme lors du match aller (2-2), les deux équipes devraient pouvoir marquer dans cette rencontre.