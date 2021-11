Pronostic Autriche Israël : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

L’Autriche une vaine victoire face à Israël

Présente lors des derniers championnats d'Europe, l'Autriche s'était principalement signalée lors de la dernière édition en atteignant les huitièmes de finale et en poussant l'Italie à disputer les prolongations. En revanche, la sélection autrichienne n'a plus participé à une Coupe du Monde depuis 1998 et ne sera pas du voyage en 2022, puisque les partenaires de David Alaba comptent 7 points de retard sur la 2place avec deux matchs à jouer. Plutôt bien partis dans ces éliminatoires, les Autrichiens ont dit adieu à la qualification lors des dernières journées s'inclinant contre Israël à l'aller (5-2), l'Ecosse (0-1) et sur la pelouse du Danemark (1-0). La victoire obtenue sur la pelouse des Iles Féroé (0-2) est cependant insuffisante. Pour ce dernier rassemblement de l'année 2021, le sélectionneur autrichien a convié les cadres habituels que sont les Alaba, Arnautovic ou Sabitzer. En revanche, les buteurs Michael Gregoritsch, Saša Kalajdžić et Adrian Grbić ne sont pas là, ce qui pourrait permettre Arnautovic, en forme avec Bologne, de se distinguer.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Israël espère toujours pouvoir accrocher la place de barragiste dévolue au 2. Actuellement, la sélection israélienne compte 4 points de retard sur l'Ecosse. Obligés de s'imposer en Autriche, les Israéliens doivent également compter sur un faux-pas des Ecossais en Moldavie et ce sera donc sans doute compliqué. A l'instar des Autrichiens, les Israéliens ont raté la qualification lors des dernières rencontres avec des défaites au Danemark (5-0) et en Ecosse (3-2). La sélection israélienne compte un potentiel offensif intéressant avec les Zahavi, Solomon et Dabbur. Sans doute déterminée à finir sur une bonne note, l'Autriche devrait prendre le meilleur sur l'Israël à domicile.