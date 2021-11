Pronostic Augsbourg Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern s'offre un nouveau feu d’artifice offensif à Augsbourg

En ouverture de la 12journée de Bundesliga, Augsbourg reçoit le champion en titre, le Bayern Munich. La formation dirigée par Markus Weinzierl s’attend à souffrir face au rouleau compresseur bavarois. Actuellement, Augsbourg se trouve dans la zone de relégation en 16position, avec 1 point de retard sur Stuttgart, première formation non relégable. 7 des 9 points récoltés par les partenaires de Caligiuri l’ont été à domicile où ils restent sur deux succès face à Gladbach’ (1-0) et Stuttgart (4-1), pour un nul contre l’Arminia Bielefeld (1-1) lors des 3 dernières réceptions. Avec 9 buts inscrits, Augsbourg dispose de l’une des plus mauvaises attaques de la Bundesliga, puisque seuls Greuther Furth et l’Arminia Bielefeld font pire. Avant la trêve internationale, les hommes de Weinzierl s’étaient inclinés sur la pelouse de Wolfsbourg (1-0).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Bayern Munich réalise une excellente entame de championnat. Les hommes de Nagelsmann ont connu quelques accrocs avec une défaite face à l’Eintracht ou un nul à Mönchengladbach en Bundesliga, mais qui ne leur ont pas empêché de prendre les commandes du championnat. En effet, après 11 journées, le Bayern possède 4 points d’avance sur le Borussia Dortmund et 6 sur la surprenante formation de Fribourg. Hormis lors de sa soirée sans face à Gladbach’ en Coupe d’Allemagne, l’équipe bavaroise a été impressionnante ces dernières semaines surclassant le Benfica en Ligue des Champions (0-4 et 5-2), mais aussi le Bayer Leverkusen (5-1), Hoffenheim (4-0) et l’Union Berlin (2-5) en Bundesliga. Seul Fribourg a plutôt bien contenu les partenaires de Manuel Neuer (2-1). Déjà qualifié pour les 8de finale de la Ligue des Champions, le Bayern peut désormais se focaliser sur la Bundesliga pour amasser le plus de points possibles. Pour cela, Nagelsmann compte sur son buteur polonais Robert Lewandowski, auteur de 13 buts depuis le départ de ce nouvel exercice. Etant donné que les Muller, Gnabry ou Sané (buteur face à Benfica et double avec l'Allemagne face au Liechtensein) s’en donnent aussi à cœur joie et que Coman a signé une prestation XXL avec les Bleus, la menace offensive vient de partout du côté des Bavarois. Le Bayern devrait s’imposer face à une équipe d’Augsbourg dans un nouveau récital offensif.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoo- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoo- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Augsbourg Bayern encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !