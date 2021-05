Pronostic Atlético Madrid Osasuna : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atletico un pas supplémentaire vers le titre face à Osasuna

Auteur d'une première partie de saison exceptionnelle, l'Atlético avait pris plusieurs longueurs d'avance sur ses grands rivaux, le Real Madrid et le FC Barcelone. Les Matelassiers ont ensuite connu un passage à vide tandis leseteffectuaient une remontée au classement. A ce moment-là de la saison, les dynamiques du Barca et du Real laissaient présager d'une fin douloureuse pour les. Mais l'Atlético a tenu tête, notamment la semaine passée en partageant les points avec le Barca au Camp Nou (0-0). Comme souvent depuis la prise en main de l'équipe par Diego Simeone, l'Atletico s'est appuyée sur sa solidité défensive pour accrocher un résultat. En milieu de semaine, les Matelassiers avaient un autre match compliqué à gérer face à la Real Sociedad (2-1). Carrasco et Correa ont permis au club madrilène de s'imposer et de confirmer sa place de leader. A deux journées de la fin, l'Atletico doit s'imposer face à Osasuna et sur la pelouse de Valladolid pour décrocher un nouveau titre de champion.

De son côté, Osasuna a assuré son maintien en Liga avec sa 11place. Les Navarrais finissent plutôt bien la saison. Le week-end passé, Osasuna s'est imposé face à Cadix (3-2) avec un doublé du croate Budimir, auteur de sa 10réalisation. Performant à la maison, le club navarrais connait moins de réussite loin de ses bases dernièrement et reste sur trois déplacements sans la moindre victoire, avec des défaites à Vigo (2-1) et contre le Real (2-0), pour un nul à Bilbao (2-2).