Pronostic Atlético Madrid Celta Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético Madrid trace sa route face au Celta Vigo

A mi-championnat et à l'orée de cette journée de Liga, l'Atletico Madrid compte 10 points d'avance sur son premier poursuivant direct, le FC Barcelone. Cette superbe performance vient d'une part de l'excellent parcours des mais également des difficultés rencontrées par le Barca et le Real depuis le début de cet exercice. Les Matelassiers viennent d'enchainer 8 victoires consécutives en Liga. Décevant depuis son arrivée dans la capitale espagnole, Thomas Lemar devient de plus en plus influent dans le jeu des Madrilènes. Le week-end dernier, le champion du monde français a été impliqué sur plusieurs buts. L'ancien Monégasque est parfaitement épaulé par un Luis Suarez toujours aussi mordant. L'international uruguayen est l'actuel meilleur buteur de la Ligue avec 14 réalisations. Arrivé lors du mercato hivernal, Moussa Dembélé n'a toujours pas effectué ses premiers pas avec les Matelassiers, embêté par des problèmes physiques mais aussi barré par Suarez, Felix et Correa. De son côté, le Celta Vigo s'est bien repris après un départ plus que poussif, qui a coûté sa place à Oscar Garcia. Les Galiciens se sont relevés et occupent la 10 place du général, avec 6 points d'avance sur la relégation. Les partenaires d'Iago Aspas ont connu un bon passage mais viennent de retomber dans leurs travers. En effet, le Celta reste sur 6 matchs sans la moindre victoire, avec en plus une élimination en Coupe du Roi par une formation évoluant à l'échelon inférieur, Ibiza (5-2). Le week-end dernier, le club galicien a été tenu en échec en Andalousie par Grenade (0-0). Impressionnant depuis le départ de la Liga, l'Atletico devrait conforter son avance en tête du championnat en s'imposant face à Vigo.