Pronostic Athletic Bilbao Levante : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Coupe du Roi

L'Athletic Bilbao et Levante s'affrontent ce jeudi dans le cadre des demi-finales aller de la Coupe du Roi, à San Mames. Cette opposition met aux prises deux formations qui font figure d'outsiders, puisque l'autre rencontre oppose le FC Séville au FC Barcelone. Les Basques sont sur une excellente dynamique avec le gain de la SuperCoupe d'Espagne en dominant consécutivement le Real Madrid et le FC Barcelone. De plus en plus solide, l'Athletic n'a perdu qu'à 3 reprises lors des 13 derniers matchs disputés, face au Barca en Liga (aller et retour) et dans le derby basque face à une Real Sociedad qui joue les premiers rôles. Les hommes de Marcelino ont été tenus en échec le week-end dernier par Valence (1-1) et occupent désormais la 10place du général avec 5 points d'avance sur le 1relégable. Pour atteindre le dernier carré de cette Copa del Rey, Bilbao s'est défait d'Ibiza, d'Alcoyano et du Betis Séville. De son côté, Levante est en forme avec 9 matchs sans la moindre défaite. Les joueurs de la banlieue valencienne se sont qualifiés pour cette demi-finale en dominant le Racing Murcie, Portugalete, Fuenlabrada, Valladolid et Villarreal. Les joueurs de Paco Lopez sont réguliers depuis plusieurs semaines avec une seule défaite lors des 14 dernières rencontres disputées. Levante s'est récemment distingué en s'imposant sur le terrain du Real Madrid (1-2) où le duo composé par Jose Morales et Roger Marti s'est mis une nouvelle fois en valeur. Les deux joueurs ont inscrit 19 des 31 buts de Levante depuis le début de saison. Le week-end dernier, Morales a inscrit un doublé lors du nul contre Grenade (2-2). Bilbao et Levante ne perdent plus beaucoup ces dernières semaines et devraient offrir un beau duel. Comme lors de 12 des 13 derniers matchs de Levante et comme lors des 9 dernières rencontres de Bilbao, on devrait voir des buts de chaque côté.