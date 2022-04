Pronostic Atalanta Bergame Salernitana : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta Bergame toujours en course pour l’Europe face à la Salernitana

L'Atalanta Bergame a été l'une des grandes satisfactions des dernières saisons en Italie. La Dea a régulièrement fini parmi les 4 premiers et a réalisé d'excellents parcours en Ligue des Champions avec notamment un quart de finale face au Paris Saint-Germain en 2020. Les Italiens s'étaient plutôt bien comportés lors de la première partie de saison mais ont connu un gros passage à vide en avril avec 3 revers consécutifs. Cette spirale négative a poussé le club bergamasque hors des places européennes, à la 8place. Le week-end dernier, les hommes de Gasperini ont renoué avec la victoire lors de leur déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge, Venise (1-3). En milieu de semaine, les Bergamasques avaient une très belle opportunité de se replacer idéalement avec leur match en retard à disputer face au Torino. Dans une rencontre spectaculaire face à un Toro' libéré, la Dea a dû se contenter d'un nul spectaculaire (4-4) avec un Luis Muriel impliqué sur tous les buts de sa formation (2 buts et 2 passes décisives).

Ce lundi, l'Atalanta reçoit la Salernitana. Les partenaires de Ribéry viennent de remporter trois matchs consécutifs face à la Sampdoria (1-2), l'Udinese (0-1) et contre la Fiorentina (2-1). Cette bonne série a permis à la Salernitana de revenir à 3 points de Cagliari, première formation non relégable. Si la course pour le Scudetto fait rage, celle pour le maintien s'annonce tout aussi passionnante avec des Granata motivés pour se sauver qui devraient embêter fortement le club de Bergame. Néanmoins, l'Atalanta a toujours en ligne de mire les places européennes et aura besoin de s'imposer ce lundi pour rester dans le coup.