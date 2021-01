Pronostic Aston Villa Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa enfonce Newcastle

11de Premier League, Aston Villa compte en revanche 2 ou 3 matchs de retard sur la plupart des équipes, son effectif ayant été touché de plein fouet par la pandémie. Cette rencontre face à Newcastle est d'ailleurs l'une de ses rencontres à rattraper. En difficultés l'an dernier, Aston Villa a recruté intelligemment à l'intersaison et il pourrait même jouer l'Europe s'il négocie bien ses matchs en retard ainsi que sa fin d'exercice. Après deux défaites face aux deux Manchester, le club veut rebondir et redémarrer une série comme pendant les fêtes de fin d'année (4 victoires et 2 nuls).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Newcastle a aussi vu son effectif être très touché par le covid. L'ancien Niçois Saint-Maximin est notamment victime d'une forme sérieuse du virus et depuis son absence, lesont beaucoup de mal. En effet, Newcastle n'a plus gagné depuis 9 rencontres toutes compétitions confondues et vient de perdre ses 4 derniers matchs. Lesrestent sur deux défaites importantes en déplacement, à Sheffield (1-0) qui a gagné la son premier match de la saison et sur la pelouse d'Arsenal lundi (3-0). A domicile, Aston Villa devrait logiquement s'imposer.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Aston Villa Newcastle détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !