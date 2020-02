Pronostic Aston Villa Manchester City : Analyse, prono et cotes de la finale de Carabao Cup

Manchester City remporte son 1er titre de la saison face à Aston Villa

Promu l'an passé, Aston Villa retrouve le stade de Wembley où le club de Birmingham avait battu le Derby County de Lampard pour une place dans l'élite anglaise. Les Villans occupent la 17place de PL avec un seul point d'avance sur le premier relégable, West Ham. Les hommes de Dean Smith ont obtenu leur qualification pour cette finale en battant les jeunes de Liverpool (5-0) puis Leicester en demi-finale (3-2 en cumulé). Dans cette formation, on retrouve le prometteur Jack Grealish, dont le profil est très apprécié par les grosses écuries Outre-Manche. Les Villans n'ont pas préparé idéalement cette rencontre puisqu'ils ont perdu leurs 3 dernières rencontres face à Bournemouth, Tottenham et Southampton.

En effet, la bande à Guardiola n'a quasiment plus la moindre chance de remporter le championnat, tant Liverpool possède une avance conséquente. Cependant, les Citizens sont toujours en course dans toutes les coupes (Cup, Carabao, C1). En milieu de semaine, City a frappé fort en Ligue des Champions en s'imposant à Santiago Bernabeu face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-2). Lors de cette rencontre, Guardiola avait innové tactiquement en plaçant l'habituel avant-centre Gabriel Jesus sur le côté gauche. De plus, Agüero et Sterling (qui revenait de blessure) se sont retrouvés sur le banc et seront frais pour cette finale de Carabao Cup. Largement supérieur comme l'ont montré les deux matchs de Premier League cette saison (victoire des Citizens 3-0 et 6-1), Manchester City devrait s'imposer dans une finale riche en buts.