Pronostic Aston Villa Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City se reprend à Aston Villa

Privé de son capitaine Jack Grealish depuis plusieurs rencontres, Aston Villa stagne. En effet, lors des 6 dernières journées, les Villans ne se sont imposés qu’à une seule reprise face à Fulham (3-1), relégable. Lors de la dernière journée, malgré une prestation intéressante, Villa s’est incliné à Liverpool au bout du temps additionnel (2-1). Grealish a souvent été le facteur X de cette équipe. Son absence est préjudiciable car le capitaine des Villans est l’un des joueurs les plus créatifs de la Premier League. Actuellement, son club est calé dans le ventre mou en 11position avec 17 points d’avance sur la relégation et 10 de retard sur les places européennes, et ne joue donc plus grand chose.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City a vu ses ambitions de triplé annihiler par sa défaite en demi-finale de la FA Cup par Chelsea (1-0). Tombés dans le piège tissé par Thomas Tuchel, les Citizens se retrouvent sous pression en Premier League et en Ligue des Champions. Suite à sa défaite face à Leeds lors de la dernière journée, City ne compte plus que 8 points d’avance sur son rival de Manchester United. Avec 6 matchs à jouer, la bande à Guardiola est bien partie pour remporter le titre mais ne doit pas trop perdre de points en route. Un succès à Villa Park ce mercredi marquerait un grand pas vers le titre. Un peu moins bien lors des dernières semaines, à l’image d’un Raheem Sterling moins influent, Man City se déplace à Birmingham pour se relancer. Lesdevraient faire le job et s’imposer avec la manière, face à des Villans démobilisés.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Aston Villa Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !