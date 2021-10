Pronostic Argentine Uruguay : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

L’Argentine reste invaincue face à l’Uruguay

Au plus mal après son échec du Mondial 2018, l'Argentine est repartie de l'avant sous les ordres de Lionel Scaloni. L'ancien joueur de la Corogne a dans un premier temps convaincu Messi de son projet et s'est ensuite attaché à reconstruire une équipe pour au final remporter la Copa America cet été. Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, l'est bien installée en seconde position avec 5 points d'avance sur le barragiste et 7 sur le premier non barragiste. Suite à sa victoire au Brésil en Copa, la sélection argentine a successivement dominé le Venezuela (1-3) et la Bolivie (3-0). Ensuite, le choc face au Brésil a connu un tournant inattendu avec l'arrêt du match par les instances sanitaires brésiliennes. En milieu de semaine dernière, l'Argentine se déplaçait au Paraguay d'où elle est repartie avec le point du nul (0-0). Privé de Dybala et Lautaro Martinez, Correa s'était retrouvé associé à Lionel Messi mais n'a pas su convertir ses opportunités, tombé sur un excellent Silva dans les cages paraguayennes.

En face, l'Uruguay est une sélection régulièrement présente au Mondial depuis plusieurs éditions. La Celeste s'était même hissée en demi-finale en 2010. Sorti par la France en quart de finale du Mondial russe, l'Uruguay semble avoir perdu de son mordant. En effet, lors de la dernière Copa America, les partenaires de Suarez se sont inclinés dès leur premier match à élimination directe face à la Colombie. Pour le compte des éliminatoires pour le Mondial 2022, laoccupe la 4place mais se retrouve sous la menace de la Colombie mais aussi du Paraguay. Les Uruguayens se montrent cependant toujours aussi solides avec 6 journées consécutives sans le moindre revers. En milieu de semaine dernière, laa cependant perdu des points à domicile face à la Colombie (0-0) malgré la présence de Cavani et Suarez. Pour ce choc entre deux sélections solides, l'Argentine, à domicile, part favorite et semble en mesure d'accrocher au moins un nul dans un nouveau match à moins de 4 buts.