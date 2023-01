Pronostic Amiens Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Amiens – Guingamp cadenassé

Lors de l'intersaison, Amiens et Guingamp faisaient partie des équipes candidates à la montée. A la mi-championnat, le bilan est plutôt intéressant pour les Picards qui occupent la 4place du classement, mais décevant pour les Bretons, seulement 12. Les hommes de Philippe Hinschberger n'accusent que 4 points de retard sur la 2place occupée par Bordeaux et ont un bon coup à jouer car lors de cette même journée le leader havrais reçoit le troisième, Sochaux. Parti doucement, Amiens est monté en puissance mais avait connu une terrible série avant le Mondial avec 4 revers de rang. A la reprise, les Picards se sont relancés avec un nul dans le Nord face à Valenciennes (1-1) avant de s'imposer tranquillement à Laval (0-3) avec deux buts inscrits par les stars de cette formation que sont Gael Kakuta et Papiss Cissé. Ces éléments offensifs entourent le buteur nigérian Arokodare (5 réalisations). Le week-end-dernier, avec une équipe remaniée, les Amiénois ont connu une déconvenue en s'inclinant sur la pelouse de Thaon en Coupe de France (1-1). L'objectif est clair : la montée. En face, l'En Avant Guingamp avait très bien lancé sa saison en jouant les premiers rôles. Cependant, la belle dynamique bretonne s'est cassée au point de retrouver l'En Avant en seconde partie de tableau. Actuellement, les Guingampais comptent 23 points et sont plus concernés par la menace venant des équipes luttant pour la relégation que par le haut du classement. Avant le Mondial, les hommes de Stéphane Dumont avaient aligné une terrible série de 7 journées sans la moindre victoire mais se sont repris à la rentrée, à Nîmes (1-2), en arrachant la victoire dans les arrêts de jeu par Courtet sur penalty face à un relégable. Les Guingampais ont ensuite eu l'opportunité d'enchaîner mais se sont fait surprendre à domicile par Quevilly Rouen (0-2). Pour cette affiche entre deux équipes irrégulières ces dernières semaines, on pourrait voir un match fermé avec moins de 3 buts, comme lors de 5 des 8 rencontres disputées à domicile par les Picards.