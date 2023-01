Pronostic Alaves FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

Le FC Séville fait le taf face à Alaves

Présent en Liga la saison dernière, Alaves a été relégué à l'issue d'une saison délicate. Pour son retour en 2division, la formation basque avait pour ambition de remonter dans l'élite. Actuellement, Alaves est dans le coup avec la 5e place du général et 6 points de retard sur le leader, Eibar. Les protégés de Luis Garcia Plaza sont en course pour les playoffs mais sont sur une spirale négative en championnat avec 5 défaites lors des 6 dernières journées. Au tout précédent, Alaves a sorti à domicile une autre équipe de Liga, le Real Valladolid (1-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Séville ne s'attendait certainement pas à se trouver dans la zone de relégation à l'issue de la 17e journée de Liga. Après une entame catastrophique, Lopetegui a été remplacé par Sampaoli, qui avait déjà officié au club. L'électrochoc tant recherché n'a pas eu lieu, même si le FC Séville se montre un peu plus costaud depuis la prise en main de l'argentin. Au retour des compétitions officielles, le club andalou avait signé un nul contre le Celta Vigo et un succès sur Getafe. Incapable d'enchaîner, le FC Séville a rechuté le week-end dernier contre Gérone (2-1), alors que les partenaires de Rakitic avaient ouvert le score. Suite à ce nouveau revers, le club andalou se trouve en 18position avec deux points de retard sur la première formation non relégable. En Copa del Rey, Séville a dominé Velarde, Torremolinos et Linares. Lors du mercato estival, la formation sévillane avait perdu sa charnière Kounde – Diogo Carlos, très performante. Suite aux problèmes défensifs rencontrés par sa formation, Sampaoli a recruté le Français Badé cet hiver pour retrouver de la solidité. Souvent performant en Coupe et n'ayant que cette compétition pour sauver sa saison au niveau national, le FC Séville devrait logiquement prendre le dessus sur une équipe d'Alaves pas au mieux lors des dernières semaines.