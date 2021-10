Pronostic Ajax Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Un Ajax – Borussia Dortmund très ouvert

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Ajax – Borussia Dortmund :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche du groupe C de la Ligue des Champions met aux prises l’Ajax au Borussia Dortmund. Ces deux formations ont pris les commandes de leur poule et se disputent certainement lors de cette double confrontation la première place. Le club néerlandais est parti très fort en explosant le Sporting à Lisbonne (1-5) avec un quadruplé de Sébastien Haller. Ensuite, les Bataves ont fait le taf pour prendre le dessus sur Besiktas (2-0) grâce à une nouvelle réalisation de l’ancien Hammer. En pleine confiance, l’Ajax domine son championnat national avec une unité de plus que le PSV Eindhoven. Suite à son succès sur le Besiktas, l’Ajax s’était fait surprendre à domicile par Utrecht (0-1) mais s’est repris le week-end dernier en dominant Heerenven (0-2) grâce à Haller et Neres.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Borussia Dortmund a également assuré lors des deux premières journées en prenant le dessus sur le Besiktas à Istanbul (1-2) et en battant difficilement le Sporting Portugal à Dortmund (1-0) grâce à la 1ière réalisation de Donyell Malen. En Bundesliga, le Borussia se montre très solide à domicile comme lors de son succès du week-end dernier face à Mayence (3-1) avec des réalisations de Reus et Haaland (doublé). En revanche, en déplacement, les Marsupiaux sont passés au travers à plusieurs reprises, à Fribourg (2-1) et sur la pelouse de Mönchengladbach (1-0). La formation allemande peut s’appuyer sur un Haaland toujours aussi impressionnant face au but (13 buts en 8 matchs avec Dortmund) et de retour de blessure. Cette opposition entre un Ajax et un Borussia tournés vers l’attaque s’annonce ouverte, et on devrait voir une rencontre agréable, sans doute ouverte, avec plus de 2 buts dans le match.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajax Borussia Dortmund détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !