Pronostic Ajaccio Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio ne lâche pas le podium face à Nancy

L'AC Ajaccio fait partie des formations luttant pour les play-offs d'accession à la Ligue 1. En effet, après 12 journées, la formation corse se trouve en troisième position avec 5 points de retard sur le leader toulousain. Auteur d'une bonne entame, Ajaccio est resté invaincu lors des 9 premières journées de championnat. Ensuite, le club corse a connu un petit trou d'air avec 2 revers consécutifs face à Bastia dans le derby (2-0) et contre Quevilly Rouen (0-1). Néanmoins, les hommes d'Olivier Pantaloni se sont repris le week-end dernier en s'imposant sur la pelouse de Nîmes (0-2) avec des réalisations de Courtet et Nouri. De retour en forme, Ajaccio veut se relancer à domicile après sa défaite face au promu Quevilly Rouen à François-Coty. En face, Nancy vit un départ très compliqué avec la place de lanterne rouge. Les Nancéens comptent 8 points, soit 4 de retard sur le premier non relégable, Dunkerque. La terrible entame du club lorrain a provoqué le licenciement du coach allemand Stendel. Benoît Pedretti a été installé temporairement sur le banc nancéen et a vu ses joueurs décrocher leur premier succès la semaine passée face à Guingamp (2-1). Ce résultat est d'autant plus appréciable que l'ASNL a inscrit le but décisif dans les dernières minutes alors qu'ils évoluaient en infériorité numérique. Malgré ce succès des Nancéiens qui n'ont cependant pris que 3 points à l'extérieur (3 nuls et 3 défaites), Ajaccio poussé par son public et jouant la montée devrait s'imposer et affirmer sa place sur le podium.