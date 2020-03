Pronostic Ajaccio Lorient : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Ajaccio – Lorient : un choc au sommet sans vainqueur !

L'affiche du samedi après-midi en Ligue 2 oppose Ajaccio à Lorient. Les Corses sont actuellement en 4position à seulement 5 points du leader lorientais. Les hommes d'Olivier Pantaloni réalisent une très belle saison et viennent de ramener un point de Valenciennes, où Lorient, Lens et Clermont étaient tombés. Pour son dernier match à François-Coty, l'ACA s'est logiquement imposé face à une formation du Mans (2-0) relégable. Cependant, les Corses connaissent des difficultés dans les grosses affiches à la maison puisqu'ils se sont inclinés contre Lens, et ont fait des nuls face à Clermont et le Havre.

De son côté, Lorient est toujours leader du championnat mais a perdu de son avance. La mauvaise série de 3 défaites en 4 journées a stoppé l'élan des Bretons. Le week-end dernier, les Merlus se sont fait surprendre à domicile par la modeste formation de Chambly (1-2). Depuis ce revers, les Lorientais ne comptent plus que 4 points d'avance sur Lens, 2e. De plus, la bande à Pelissier se retrouve sous la menace de 3 autres équipes, car Troyes, Ajaccio et Clermont ne sont pas loin. Lors de la phase aller, Lorient a également connu un passage un peu plus compliqué avant de retrouver un très bon rythme de croisière. Entre deux équipes qui perdent peu (6 défaites pour Ajaccio et 7 pour Lorient) et qui se satisferaient sans doute de prendre 1 point, nous voyons ce match se terminer sur un nul.