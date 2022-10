Première victoire pour le Lyon de Laurent Blanc à Montpellier

Omlin (Kamara, 43e) – Tchato (Souquet, 55e), Jullien, Estève, Cozza – Fayad, Ferri (Chotard, 82e), Savanier – Mavididi, Wahi (Germain, 82e), Maouassa (Nordin, 55e). Entraîneur : Romain Pitau.



Lopes – Gusto, Diomandé, Boateng (Da Silva, 60e), Lukeba, Tagliafico – Caqueret, Mendes, Aouar (Reine-Adélaïde, 64e) – Dembélé (Toko-Ekambi, 64e), Lacazette. Entraîneur : Laurent Blanc.

Premier verre de Blanc, pour l'OL.L'OL n'avait plus connu le succès depuis début septembre, soit six rencontres. C'est au terme d'un match intéressant à la Mosson que les Lyonnais ont mis fin à leur mauvaise série en battant sur le fil Montpellier, grâce à un but de leur capitaine Alexandre Lacazette. Dans le premier acte, l’OL a fait le siège du camp montpelliérain en asphyxiant les Héraultais par de longues phases de possession souvent ponctuées d'occasions dangereuses. Après Alexandre Lacazette (8, 18), c’est finalement Houssem Aouar qui a validé les efforts lyonnais en ouvrant le score et en étant trouvé au deuxième poteau par le Général qui avait éliminé deux défenseurs sur son contrôleLe MHSC a terminé avec un meilleur visage, Nicolas Cozza et Faitout Maouassa butant sur Anthony Lopes (45). Une impression confirmée à la reprise, Cozza n'étant pas loin de concrétiser avec une tête fuyant le cadre (51). L’OL aussi a vendangé, quand Lacazette a (mal) servi Dembélé qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond (55). Regrettable, surtout qu'Elye Wahi a ensuite égalisé grâce à une sublime bicyclette. Mais la lumière est finalement revenue grâce à Alexandre Lacazette, le capitaine de l’OL récompensant le travail des siens en crucifiant Kamara en toute fin de rencontre d’une puissante frappe du gaucheÀ la guerre, il est toujours possible de compter sur son Général.