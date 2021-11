Pour Milik, Longoria voit « des choses que même l’entraîneur ne peut pas voir »

Dommage pour le résultat, mais passons à autre chose. Allez OM ?Too bad for the result, but let’s go ahead! Allez Om ??Wynik mógł być lepszy, ale walczymy dalej. Allez OM ? pic.twitter.com/4690RJasYF — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) November 4, 2021

AL

Pablo fait l’unanimité.Arrivé à Marseille à la fin du mercato hivernal 2021, Arkadiusz Milik a conquis le cœur des supporters olympiens dès ses premières semaines à Marseille. Si son début d’exercice 2021-2022 est un peu plus compliqué - une longue blessure suivie de deux buts en neuf matchs - le Polonais reste un élément incontournable du système Sampaoli. Interrogé par le média polonais Onet , l’avant-centre avoue grandement apprécier le travail de Pablo Longoria depuis son arrivée :Si son nom figure fréquemment dans les rumeurs de transfert en raison de sa valeur marchande assez élevée (20 millions d'euros), Milik semble néanmoins s’acclimater de plus en plus à l’environnement marseillais., avoue le Polonais qui explique également ressentir unsur le terrain avec Dimitri Payet.L’Ajax, Naples, Marseille... Il en a des ambiances bouillantes sur son CV.