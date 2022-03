Aux champs Olise

France Iles Féroé Qualifications pour l'Euro espoirs 2023 Diffusion sur

« Michael a été le meilleur joueur de sa catégorie d'âge tout au long de sa carrière. Parfois, cela a presque joué contre lui : il ne pouvait pas comprendre la nécessité de travailler aussi dur. »

« Un brin d'arrogance »

« Il a un caractère spécial et quand ça ne va pas dans son sens, il a tendance à s’énerver. »

« Il a rendu fou plus d'un entraîneur »

International top boy

« On n’a jamais vraiment parlé de la sélection ensemble, mais moi, je sais qu’il veut jouer pour la France »

, chantait Orelsan en 2015, avant de remplir cinq fois Bercy sept ans plus tard. Suivant la même trajectoire de l’autre côté de la Manche, Michael Olise n’a jamais vraiment connu la difficulté, tant son talent lui permettait constamment de se placer au-dessus de la mêlée. S’il marche sur l’eau depuis cet hiver en Premier League, le jeune ailier de 20 ans a toujours dû trouver des chemins de traverse pour percer. Élu meilleur joueur de Crystal Palace en janvier 2022, alors qu’il était cantonné sur le banc quelques semaines plus tôt, le Londonien a là encore su faire bon usage du peu qu’on lui a donné., se rappelle Sean Colon, formateur d’Olise à l’académie We Make Footballers. Des qualités qu'il n'a pas perdues dix ans plus tard, lui le virtuose de l'aile droite des, qui cumule aussi une bonne vision du jeu, une certaine vitesse et une sacrée qualité de dribble. Arrivé en provenance de Reading blessé lors du dernier mercato estival, l'élégant gaucher a, expliquait son entraîneur Patrick Vieira au début du mois., poursuivait l’ancien international français. Pour être clair, l’éthique de travail est une qualité qui n’a pas toujours été placée au premier plan chez le prodige, tant ses qualités au-dessus de la moyenne l'ont plutôt poussé à se reposer sur ses acquis.précoce, le petit Olise avait déjà tous les top clubs anglais à ses pieds dès l’âge de huit ans. Pour son ancien coach, il était même. Logiquement, le gamin qui a grandi dans l’ouest de Londres choisit le géant local, Chelsea, qu’il rejoint dès les U9. Malgré le formatage qu’exigent les centres de formation, Michael conserve les aspects de son jeu qui le rendent insaisissable., explique Sean Conlon.Un style différent de ceux du sud par exemple que l’entraîneur décrit comme, à l’image de Jadon Sancho et Callum Hudson-Odoi. Une singularité qui lui vaudra sans doute sa place parmi la jeune garde des, puisque après cinq ans du côté de Stamford Bridge, il est gentiment invité à trouver un autre club pour héberger son talent presque trop encombrant., justifie Sean Conlon, qui tente sans doute de couvrir une indiscipline qui le poursuivra par la suite.L’adolescent s’octroie alors un break et part dérouiller des seniors en district le week-end. Comme si cette cure d'humilité lui avait été bénéfique, le garnement trouve une échappatoire et reprend sa route vers les sommets en intégrant les U15 de Reading, dont l'équipe première est alors en Championship. Seulement deux ans après son arrivée, Michael alterne déjà entre équipes U18, réserve et première. Il fait ses débuts face au Leeds United de Marcelo Bielsa (défaite 3-0), alors qu’il n’a que 17 ans. Mark Bowen, devenu entraîneur par intérim lors de la saison suivante, l’installe chez les A et remarque très vite un gamin têtu., explique-t-il à londonnewsonline.co.uk Une confiance parfois abusive, que l’entraîneur finira par qualifier d’Son coéquipier à Reading durant deux saisons, Yakou Méïté, confirme qu’il fallait parfois le rappeler à l’ordre., concède l'international ivoirien.Bowen se rappelle qu’à Reading, l’attitude de Michael. Le gamin avait particulièrement un problème avec le repli défensif. Meïté :L’entraîneur desdécide donc de l’envoyer avec les U23 pour jouer milieu défensif. Un positionnement stratégique choisi afin qu’il se rende compte de la nécessité des efforts à fournir., raconte fièrement Mark Bowen deux ans après. Un premier déclic.Puis Michael grandit, emménage seul dans son propre appartement et perd peu à peu ses réflexes d’adolescent., confesse tout de même Bowen. Un tournant que remarque aussi Yakou Méïté, qui le qualifie aujourd’hui deet qui se souvient être resté avec lui, plaide-t-il pour celui qu'il considère comme son. Malgré les facilités sur lesquelles Olise s’est longtemps reposé, ses récents efforts ont finalement pu l’amener vers le niveau international. Michael Olise fait alors face à un problème de riche : quel pays a-t-il envie de représenter ?, indiquait le 10 mars dernier Patrick Vieira, alors que plusieurs rumeurs indiquaient que le sélectionneur desGareth Southgate restait aux aguets sur le cas du natif de Hammersmith. Michael Olise peut en effet représenter quatre sélections nationales. Fils d’un père anglo-nigérian et d’une mère franco-algérienne, le jeune homme fait partie de la liste des 23 espoirs français qui affronteront les Îles Féroé et l’Irlande du Nord les 24 et 28 mars prochains. Si Vieira nie toute implication dans le choix de son joueur, son coéquipier en attaque à Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, était lui persuadé du choix qu’allait effectuer Olise., se prononçait-il avant que son coéquipier ne soit appelé par Sylvain Ripoll.Ces deux rencontres avec les Bleuets ne constitueront pas les premiers pas du crack londonien avec un maillot bleu, car ce dernier compte déjà deux sélections avec l’équipe U18, effectuées lors du tournoi de Toulon en juin 2019. Les Espoirs, une suite logique, serait-on tenté de dire, mais bien qu’ayant opté pour le coq, Olise ne sait utiliser la langue de Molière qu'avec parcimonie., explique Mateta qui côtoie Michael Olise au quotidien. Ces quelques billes en français lui viennent de sa mère qui lui parlait en français, ainsi qu’à son petit frère Richard, virevoltant latéral droit de Chelsea de 17 ans qui a de son côté choisi l'Angleterre. Qu’importe si Olise ne maîtrise pas la langue de Molière, c'est sur le terrain qu'il compte s'exprimer. Ce ne sont pas quelques fautes de français qui vont l'empêcher de réussir ses examens.