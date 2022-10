Porto roule sur Bruges et tient sa revanche

3 - Diogo Costa (Porto) est le 1er gardien de but à avoir arrêté 3 penaltys au cours d'une même saison de Ligue des champions (depuis 2003/04). Brillant. pic.twitter.com/RMUvlrTYoR — OptaJean (@OptaJean) October 26, 2022

Troisième penalty arrêté par Diogo Costa

FC Bruges (4-3-3) : Mignolet - Odoi (Meijer, 77e), Mechele, Sylla (Boyata, 77e), Buchanan - Nielsen (Audoor, 80e), Onyedika (Balanta, 80e), Vanaken - Skov Olsen (Nusa, 71e), Jutgla, Lang. Entraîneur : Carl Hoefkens.



Costa - Pepê (Martinez, 88e), Carmo, Cardoso, Zaidu (Wendell, 77e) - Otávio, Uribe, Eustáquio (Bruno Costa, 77e), Galeno (Veron, 77e) - Taremi, Evanilson (Conceição, 88e). Entraîneur : Sérgio Conceição.

La vengeance est un plat qui se mange comme des Croqués par le FC Bruges au match aller à Porto (0-4) , les soldats de Sergio Conceição ont pris leur revanche ce mardi soir en roulant complètement sur l'écurie belge (0-4). Les, qui n'avaient jusqu'alors pas encaissé un seul but depuis le début de la compétition, n'ont rien pu faire face au rouleau compresseur portugais. Une démonstration collective orchestrée par des hommes forts : Mehdi Taremi, absent lors du premier rendez-vous et double buteur ce mardi, et Diogo Costa, gardien de but en état de grâce.Les Dragons n'ont laissé aucune miette aux coéquipiers de Noa Lang. Dominateurs de la première à la dernière minute de jeu, les visiteurs ont ouvert le score grâce à leur attaquant iranien à la demi-heure de jeu. À la suite d'une faute de Carmo (48), Vanaken a ensuite eu l'occasion d'égaliser sur penalty. Coup de pied arrêté (50), mais retiré à la suite de l'entrée d'un Dragon dans la surface. Noa Lang s'est alors présenté face au portier portugais et a lui aussi perdu son duel (52). Avec deux penaltys déjà stoppés face au Bayer Leverkusen, Diogo Costa est devenu le premier gardien à arrêter trois penaltys au cours d'une même saison de Ligue des champions. Le moral à zéro, les Belges ont ensuite vu Evanilson faire le break sur une contre-attaque, Eustaquio profiter d'un marquage défaillant sur un centre pour faire la passe de trois, avant que Taremi ne se charge de clore les débats quelques minutes plus tard, au terme d'un mouvement collectif dantesqueL'Atlético de Madrid doit gagner face au Bayer Leverkusen plus tard dans la soirée pour prendre rendez-vous avec le FC Porto, le 1novembre prochain, pour une « finale » au Portugal.