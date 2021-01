Porté par Benzema, le Real se balade à Alavés

41

Alavés (4-4-2) : Pacheco - Navarro (Borja Sainz, 46e), Laguardia, Lejeune, Duarte - Aguirregabiria, Battaglia (Manu García, 46e), Pina, Luis Rioja (Lucas Pérez, 46e) - Joselu (Deyverson, 78e), Méndez. Entraîneur : Abelardo.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Vázquez (Odriozola, 76e), Militão, Varane, Mendy - Kroos, Casemiro, Modrić (Isco, 76e) - Asensio, Benzema, Hazard (Vinícius, 63e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Un petit remontant pour Zizou. Contrôlé positif à la Covid-19 et placé à l'isolement, c'est de chez lui que le double Z a vu le Real Madrid se relancer après deux défaites consécutives. Battue en demi-finales de la Supercoupe d'Espagne par Bilbao et surtout par Alcoyano en Coupe du Roi mercredi , la Maison-Blanche a refait le plein de confiance sur la pelouse du Deportivo Alavés (1-4).Le grand monsieur de la soirée se nomme comme souvent Karim Benzema, absent lors de la défaite madrilène à l'aller et auteur ce soir d'un doublé. Frustré par Pacheco et le poteau juste avant l'ouverture du score de Casemiro, buteur de la tête sur un corner de Kroos, le Français a par deux fois donné de l'air au Real. D'abord en fin de première période, d'un tir croisé en pleine luluconsécutif à une talonnade lumineuse d'Eden Hazard, très en jambes (il a d'ailleurs été élu homme du match) et auteur juste avant la pause de son premier pion depuis le 31 octobre sur une ouverture parfaite de Toni KroosPuis à vingt minutes du terme, alors qu'Avalés venait de se relancer par Joselu, qui a pris le meilleur dans les airs sur Militão sur un coup franc de Lucas Pérez. Lancé côté gauche par Modrić, KB9 est rentré sur son pied droit, a éliminé Duarte et trouvé le petit filet opposé pour planter son dixième pion de la saison en championnat. Un but qui porte à 179 le nombre de réalisations de l'ex-Lyonnais sous le maillot blanc en Liga, un record pour un joueur français dans un seul club dans l'un des cinq grands championnats. Et qui permet au Real de revenir provisoirement à quatre points de l'Atlético, opposé dimanche soir à Valence et qui compte pour l'heure trois matchs de moins. Bref, c'est pas gagné, mais il reste un espoir dans la course au titre pour les