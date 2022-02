Port du voile : Les Hijabeuses soutenues par la ministre Élisabeth Moreno

⚠️ L’arrêté préfectoral a été suspendu par le tribunal administratif, en faveur des Hijabeuses donc. L’État doit leur verser 1000€ ainsi qu’à la LDH qui a aussi déposé un recours.Le problème c’est que la décision vient de tomber... alors que le rassemblement était prévu à 16h30. https://t.co/x1c099bNYf — Sihame Assbague (@s_assbague) February 9, 2022

La roue tourne.À l’heure où la FFF reste rigide sur la question du port du voile dans ses compétitions, les Hijabeuses ont vu un allié de taille rejoindre leur cause en la personne d’Élisabeth Moreno, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Alors que la plus haute instance du football français se réfugie derrière l’article 1 de son règlement (malgré le feu vert de la FIFA depuis 2014 ) qui stipule l’interdiction de, a déclaré la ministre dans des propos rapportés par l'AFP Interdites, via un arrêté préfectoral, de se rassembler à côté de l'Assemblée nationale ce mercredi (un symbole car un amendement sur le sujet est actuellement en lecture dans l'hémicycle), les Hijabeuses ont dû annuler leur évènement. Mais dans la soirée, le tribunal administratif leur a finalement donné raison et condamné l'État à verser 1000 euros à Alliance citoyenne, l'association qui englobe ce collectif.En attendant le prochain round.