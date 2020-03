Plusieurs étrangers dont Paulinho et Arnautović interdits de revenir en Chine

FB

Pas de passe-droit pour les footballeurs.Pour continuer à combattre l'épidémie de coronavirus, qui s'estompe petit à petit en Chine, le pays a pris ce samedi une mesure interdisant à tous les étrangers de débarquer à l'intérieur de ses frontières. Conséquence : une trentaine de footballeurs dont Paulinho, Talisca ou encore Marko Arnautović ne peuvent plus revenir dans l' « Empire du Milieu » , et ce, jusqu'à nouvel ordre.L'Autrichien peut d'ailleurs légitimement se sentir lésé, alors que son club du Shanghai SIPG avait anticipé la mesure, affrétant quelques heures plus tôt un avion privé pour que ses Brésiliens Oscar, Hulk et Ricardo Lopes puissent rejoindre la Chine dans les temps. Partis de São Paulo, les trois hommes et leurs familles ont donc débarqués vendredi à Shanghai. Comme le veux la réglementation chinoise, ils passeront tous quatorze jours en quarantaine, avant d'être entièrement à disposition de leur club.Les indispensables et les autres...