FFF : l’argent n’a pas d’honneur

À la FFF, on n’aime pas parler d’argent. Mais la Fédération Française de Football est aussi une entreprise, peut-être même bien davantage aujourd’hui que cette fameuse grande maison du foot amateur et de ses milliers d’associations, sans parler de l’armée dévouée des bénévoles. Et comme toute les boîtes, elle sait dégraisser, quand la dure loi du marché l’impose, et ce processus commence rarement avec les plus gros salaires...

Prime à la prime

L’argent coi

Par Nicolas Kssis-Martov

L’information est relativement passée inaperçue mais la FFF a remporté une belle victoire récemment . Non pas qu’elle soit parvenue à vendre les droits télés des Bleus ou de sa Coupe de France, toujours en souffrance d’une offre satisfaisante. Pour résumer, la cour administrative d’appel de Paris a rétabli vendredi dernier, au nom de points procéduraux, le plan social qui avait été dans un premier temps annulé en décembre dernier.Ce plan dit de sauvegarde de l’emploi avait suscité des remous fort peu courant au sein de ce petit monde qui préfère se nimber de sa vocation de « service public » plutôt que de révéler les dessous d’une « boîte » avec un chiffre d’affaire avoisinant les 250 millions d’euros. Et comme dans de nombreux secteurs, le Covid-19 s’est révélé une « opportunité » inespérée pour essorer les effectifs. L’idée, le fond et la forme (18 postes supprimés) de ce PSE ont été attribué à Florence Hardouin, directrice générale. Cette confirmation n’épuise pas le feuilleton juridique puisque que dix salariés concernés ont lancé une procédure devant les prud’hommes, et qu’un dernier recours va sûrement être déposé devant le Conseil d’État.Cette péripétie semblera horriblement familière aux oreilles de bien des salariées de notre pays. Toutefois ce PSE éclaire surtout quelque chose de singulier, la culture « interne » de la FFF et de sa direction. Un fonctionnement particulier dont Jean-Michel Aulas, peu soupçonnable de gauchisme, s’était ému :(comité exécutif, NDLR). Au-delà des rumeurs de purge, avec des bruits de couloirs qui évoquent davantageque feu-, la décision de faire peser sur les seuls employés les « dégâts » de la crise conjoncturelle de la pandémie, laisse sceptique et interdit.La FFF dispose en effet de fonds propres et d’une véritable marge de manœuvre budgétaire avec les primes des Bleus. Dans quelques clubs européens, des pros ont pu accepter une baisse de leurs émoluments afin de préserver des postes. On doute que les internationaux les plus capés auraient osé refuser ce sacrifice, et certains auraient sûrement partagé cette décision de renoncer une saison ou deux à leur cote-part sur les dotations FIFA pour sauver des emplois. La réaction de Françoise Hardouin aurait été très vive à ce propos, limite insultante envers les salariés (ce qu’elle nie aujourd’hui)., a-t-elle asséné dans les colonnes du. Lelaisse pantois. Il renvoie clairement à une approche franchement libérale de la gestion de l’entreprise et à un fatalisme managérial qui encourage à traverser la rue pour trouver son bonheur. Tout cela sans même prendre la peine de solliciter les premiers concernés, les joueurs.Car l’argent, et celui des Bleus, reste un sujet sensible, voire tabou. La réaction de Noël Le Graët dans L’Équipe la décision de Kylian Mbappé de ne pas se rendre a une opération commerciale lors du dernier rassemblement à Clairefontaine en mars, l’illustre à merveille. À ses yeux, cette démarche cacherait un banal appât du gain. On en voudrait à sa « cagnotte » :Sauf que l’attaquant, que l’on partage ou non son choix ou pointe ces ambiguïtés, s’était surtout inquiété de la dimension éthique de certaines marques et il avait également posé la question de la redistribution des sommes engrangées par la Fédé grâce aux Bleus (un tiers de son budget). L’attaquant parisien, qui à l’instar de tous ses partenaires, n’est certes guère dans le besoin, reverse ses primes à des associations. Ce qui soulève en creux, on y revient, à l’usage de cet manne financière du côté de la FFF...Pour conclure, du côté de la LFP aussi, les vieilles habitudes n’ont pas disparu. Alors que les clubs furent largement aidés, pour rester mesuré, par les fonds publics durant la pandémie, que le crash de Mediapro, entièrement imputable à l’aveuglement de la direction de la Ligue, Vincent Labrune entonne le doux refrains des lendemains qui chantent , en s’appuyant sur l’inespéré apport des 1,5 milliard d'euros d’investissement du fond CVC et le rêve de récolter 1,8 milliard de droits télés sous peu. En attendant, on va procéder notamment à une réduction de, comprenez du nombre de joueurs sous contrats. Cependant demeure une seule ombre au tableau :. La redistribution, quelle plaie...