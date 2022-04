Pauleta : « Dianbobo Baldé est le défenseur le plus rude contre qui j'ai joué  »

On ne présente plus l'aigle des Açores, Pedro Miguel Carreiro Resendes dit Pauleta. Le buteur légendaire passé par les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain, s'est prêté volontiers au jeu du "Best of/Worst of". Retour avec lui sur ses bons et mauvais souvenirs d'une carrière riche en buts.

Propos recueillis par Habib Bensetti et Maxime Brigand

C'est paradoxal, mais je vais dire le PSG quand je jouais à Bordeaux, et Bordeaux quand je jouais au PSG. Pour moi, ses matchs là étaient toujours difficiles, surtout ceux contre Bordeaux.J'ai eu la chance de jouer avec pas mal de grands joueurs. Si je parle de la sélection, je vais dire Figo, Cristiano Ronaldo, Deco ou Rui Costa. Lors de mon passage en Espagne à La Corogne, je dirais Djalminha. Ici en France, j'ai côtoyé pas mal de grands joueurs comme Christophe Dugarry, Lilian Laslandes, Vikash Dhorasoo , Smertin du côté de Bordeaux. À Paris, Marcelo Gallardo ou Mario Yepes.Moi, j'ai toujours fait la même chose. Chacun cherche à faire quelque chose de différent. Je me souviens d'un joueur de Saint-Étienne qui faisait la panthèremais ce n'était pas la pire. C'est difficile de choisir la pire.C'était mon deuxième match avec Bordeaux, le mercredi, j'avais joué face à Nantes. Le samedi, on reçoit Guingamp à Bordeaux. Au bout de deux minutes de jeu, je prends un gros coup. J'ai dû sortir à la mi-temps. Pour quelqu’un qui arrive dans un nouveau championnat, une nouvelle équipe et qui marque trois buts le premier match, sortir à la mi-temps trois jours après à cause d'une blessure, c'était difficile à gérer.Le championnat français a la chance d'avoir des clubs dotés de bons stades. Je vais dire les stades où j'ai dû jouer en Coupe de France.Tout ce que je peux dire, c'est que Bruno Basto, avec qui j'ai joué à Bordeaux, était le plus gros blagueur. C'était une catastrophe.Le but en finale de la Coupe de la Ligue avec Bordeaux contre Lorient en 2002. Il y a également celui contre Nantes en demi-finale de la Coupe de France avec Paris en 2006.Peut-être la mienne, depuis que je suis petit j'ai toujours la même la coupe, aucune originalité.Dianbobo Baldé, défenseur central de Toulouse parti au Celtic Glasgow plus tard, est le joueur le plus rude contre qui j'ai joué. On avait fait un match amical avec les Girondins, j'ai demandé à Élie Baup de me sortir à la mi-temps. Chaque fois qu’il était derrière moi, il me soufflait dans les oreilles.Quand je suis arrivé en France, ce qui m'a impressionné, c'est la qualité des gardiens. Toutes les équipes avaient des bons gardiens. Fabien Barthez, champion du monde et vainqueur de l'Euro. Il y avait aussi Ulrich Ramé, qui a joué avec moi. Il m'a toujours impressionné. Sur sa ligne, il était très fort.Avec le Deportivo La Corogne contre l'Atlético de Madrid, en dehors de la surface, j'évite le gardien Molina. Je me retrouve devant le but grand ouvert et je loupe ma frappe. Deux minutes après, je marque. Mais ce raté m’avait touché, je revenais de blessure et j'avais du mal sur le terrain.Quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai joué à Bordeaux, sachant qu'il a passé des moments difficiles : David Sommeil. Ça me touche toujours de parler de lui, c'est quelqu'un d'exceptionnel.Non, je n'en n'ai pas spécialement. J'ai eu la chance de marquer beaucoup de buts dans le championnat de France. Bien sûr que chaque année, je cherchais à être le meilleur buteur. Je crois que c'était la première année de mon arrivée en France. J'ai débuté en championnat à la septième journée, je termine à deux buts de Shabani Nonda en fin de saison. C'était un regret parce que j'avais envie de terminer meilleur buteur de Ligue 1.Je me souviens des quatre coupes que j'ai gagnées au Stade de France. En plus, quand tu joues dans un tel stade et que tu as la chance de gagner, c'est fabuleux. J’ai joué cinq finales, j'en ai gagné quatre, et j'ai marqué pratiquement à chaque finale disputée. Cela reste des moments importants, c'est la chose la plus importante pour un club de remporter des titres. Après, c'est sûr que chaque joueur doit avoir une ambition personnelle. Moi, c'était d'être le meilleur buteur, le meilleur joueur, mais la priorité, c'est que ton équipe gagne des titres. J'ai gagné des coupes avec les deux équipes pour lesquelles j'ai joué en France.