Daka claque un quadruplé contre le Spartak Moscou

1

Spartak Moscou (3-4-3) : Maksimenko- Rasskazov, Gigot, Dzhikiya - Moses, Zobnin (Ignatov, 68e), Litvinov, Ayrton - Bakaev (Promes, 68e), Sobolev, Larsson. Entraîneur : Rui Vitoria.

Leicester(3-5-2) : Schmeichel - Amartey, Evans (Vestergaard, 82e), Söyüncü - Pereira (Albrighton, 59e), Soumare, Tielemans (Choudhury, 65e), Maddison, Thomas (Bertrand, 82e)- Iheanacho, Daka. Entraîneur : Brendan Rodgers.

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grâce à un Patson Daka de gala qui a trouvé le chemin des filets à quatre reprises, Leicester se détache du piège tendu par le Spartak Moscou et se relance complètement dans son groupe C. Et pourtant, tout n'avait pas commencé comme prévu. Menés 2 à 0 à la 44minute, lesont eu beaucoup de mal à entrer dans leur match. Pour preuve, Alexander Sobolev s'illustre d'abord d'une frappe maligne depuis le côté gauche de la surface de réparation. L'attaquant de 24 ans fait parler son intelligence pour ouvrir la marque. Une demi-heure plus tard et à la suite d'une récupération haute de l'expérimenté Victor Moses, Jordan Larsson fait le break. La victoire de l'équipe hôte semble se dessiner, mais Patson Daka a un autre projet : planter un quadruplé.Le Zambien a fait vivre un véritable cauchemar aux défenseurs du Spartak Moscou. Servi par Kelechi Iheanacho sur les deux premiers buts, l'avant-centre de Leicester, arrivé de Salzbourg cet été, remporte ses deux un-contre-un sans trop de difficultés (2-1, 45et 2-2, 48). Le début du festival, car le troisième pion arrive dans la fouléeavant que le quatrième n'éteigne complètement les espoirs des Moscovites. Daka s'ajoute à la liste des Falcao, Cavani et William José ayant déjà réalisé un quadruplé dans cette compétition (Aritz Aduriz boxe dans la catégorie des auteurs de quintuplé). La réduction du score de Sobolev en fin de rencontre n'est qu'anecdotiqueIl avait beau faire 2 degrés à Moscou ce mercredi soir, Patson Daka s'est chargé d'installer la clim'.