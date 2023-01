Patrick Kisnorbo, à l'Aube d'une nouvelle ère

Avec un nul contre Nantes au stade de l'Aube (0-0) et une victoire à Strasbourg (2-3), Patrick Kisnorbo a réussi ses débuts à la tête de l'ESTAC. L'ancien défenseur n'a de toute façon pas raté grand-chose depuis qu'il a embrassé sa carrière d'entraîneur, à Melbourne City, où il a dirigé avec succès les U20, les féminines et l'équipe masculine.

Forte tête

Glacière, checks et OM

Fin novembre, Patrick Kisnorbo a quitté le doux printemps australien pour se frotter à l’automne aubois. Une nouvelle tête en Ligue 1 , et même dans l’ensemble des cinq grands championnats européens, puisque aucun Australien n’y avait encore assumé la fonction d’entraîneur. « Paddy » , lui, sait un peu plus où il met les pieds. Parce qu'il a retrouvé Erick Mombaerts, conseiller technique de l'ESTAC, dont il a été l'adjoint., qui l'est resté quand Kisnorbo a pris sa succession à Melbourne City, puisque l'Australien lui envoyait les vidéos des matchs pour avoir l'avis du Français. Et même à l'autre bout du monde, le bonhomme avait déjà un œil sur l'ESTAC., confie Florin Bérenguer, qui le côtoyait à Melbourne depuis 2018."Oh là là, Troyes, putain !"Sans se douter qu'il quitterait Melbourne, où il était depuis 2013, pour y poser ses valises à seulement 41 ans, devenant de facto le deuxième entraîneur le plus jeune actuellement en poste dans l’Hexagone.Entraîner, Kisnorbo y pensait déjà bien avant la fin de sa carrière de joueur. Il a commencé à passer ses diplômes, alors qu'il charbonnait encore sur les terrains anglais. Le bonhomme a commencé sa carrière à South Melbourne, puis s'est envolé pour l'hémisphère nord en 2003. Première escale en Écosse, à Heart of Midlothian, puis l'Angleterre, où il oscille entre le Championship et la League One. Il s'y forge une réputation de combattant indéfectible, notamment à Leeds, où il joue avec un énorme bandage sur la tête. Et pour cause : dès son premier match à Elland Road, il doit se faire poser 12 points de suture à la suite d'un choc., lâche-t-il alors au, se mettant automatiquement les supporters en poche.Une mentalité que Kisnorbo s'attache à transmettre à ses hommes., confirme Bérenguer."Vous avez vu tout ce que ça prend pour gagner un trophée. Vous pouvez profiter, mais il ne faut pas se laisser aller pendant les vacances et revenir hors de forme. Il faut continuer à gagner."Melbourne City a fini premier de la saison régulière en 2021-2022, avant de s'incliner lors de la Grande Finale contre Western United. Et « Paddy » a laissé le club en tête du championnat à l'automne dernier, avec cinq victoires et un nul en six journées.PK a fait les choses dans l'ordre en commençant à coacher les U20 des, puis l'équipe féminine en W-League, et enfin l'équipe masculine. Toutes ses expériences ont été couronnées d'un ou plusieurs titres. Et parfois de petits bobos, comme en mai 2021, quand il s'était pris une glacière sur la tête pendant la célébration du Premier's Plate., sourit Bérenguer.Si Kisnorbo a une grande exigence, du tempérament et qu'il n'hésite pas à rentrer dans ses joueurs, il n'en reste pas moins proche de ses hommes., sourit Bérenguer.Il pourra s'en donner à cœur joie mercredi si l'ESTAC obtient quelque chose contre les Phocéens.