Pablo Rosario signe à Nice

Pablo Rosario a commencé à s'entraîner avec l'OGC Nice, en attendant l'officialisation des deux clubs.Il sera présenté en conférence de presse à 13h, en même temps que Justin Kluivert, Calvin Stengs et Mario Lemina. @Clem_Brossard pic.twitter.com/iqWDQpAWoV — BeFoot (@_BeFoot) July 27, 2021

Un nouveau minot à Raiola s'engage avec Nice.Après Calvin Stengs et Justin Kluivert, l'OGC Nice continue sa razzia teintée d'orange et enregistre l'arrivée du jeune du PSV Eindhoven Pablo Rosario.révélait que le milieu de terrain allait s'engager quatre ans avec les Aiglons, contre six millions d'euros hors bonus. Le club a officialisé le transfert par voie de communiqué ce mardi.Un nouvel élément qui renforce l'entrejeu niçois, alors que Mario Lemina effectue ses premiers entraînements sur la Côte d'Azur. À 23 ans, il connaît déjà la Ligue des champions, et affiche plus de cent matchs sous le maillot blanc et rouge du PSV. Il était présent ce mardi face à la presse, et a déjà commencé à s'entraîner.Un Memphis Depay de perdu, dix joueurs néerlandais de retrouvés.