Oui : Haaland est plus fort que Lewandowski et voilà pourquoi

Ce samedi, c’est Der Klassiker en Allemagne. Et depuis janvier 2019, les chocs entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich sont souvent ramenés à un duel entre Erling Haaland et Robert Lewandowski. Sauf que ce débat n’a pas lieu d’être. Le plus fort, c’est bien le Norvégien.



Parce qu’il marque beaucoup plus en C1

Parce qu’Haaland n’a pas attendu pour adapter son régime alimentaire

Parce qu’il figure déjà au Guinness Book

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE — André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020

Parce qu’il écrit lui-même ses chansons

Parce qu’à son âge, Lewandowski sortait de D2 polonaise

Parce qu’il est gaucher

Par Adrien Hémard

Avec 4 buts en 3 matchs de C1, Haaland en compte déjà deux fois plus que Lewandowski, resté muet contre l’Atlético et le Lokomotiv Moscou. Le Norvégien, lui, a planté à chaque match de C1 cette saison. Une habitude prise depuis ses débuts dans la compétition avec Salzbourg la saison passée. Si bien qu’à 20 ans, après 11 matchs, il totalise déjà 14 buts dans la reine des Coupes d’Europe. Qui dit mieux ? Personne, dans toute l’histoire de la compétition. Pas même le meilleur buteur, Cristiano Ronaldo, ou Kylian Mbappé (7 buts en 11 matchs). Et surtout pas Robert Lewandowski. Certes, l’an passé, le Polonais aux 70 buts en 93 matchs de C1 a terminé meilleur buteur de l’exercice avec 15 pions, mais devinez qui était son dauphin ? Haaland et ses 10 buts, évidemment, dont 8 avec Salzbourg en poules. Le tout en ayant quitté la compétition dès les huitièmes de finale, c’est dire. D’ailleurs, au ratio, le Norvégien distance de loin le Polonais avec 1,27 but par match de C1, contre 0,75 pour Lewandowski.C’est bien connu, Robert Lewandowski est un modèle absolu de professionnalisme et d’hygiène de vie. À tel point qu’il a vite été surnommépar ses coéquipiers, admiratifs. Pour en arriver là, le buteur polonais a adopté un régime sur mesure, qui en a estomaqué plus d’un, notamment Pep Guardiola. Mais cela n’a rien d’une prouesse lorsque l’on épouse une nutritionniste polonaise star, qui adapte le régime du bonhomme au jour le jour depuis leur mariage en 2013. Alors que de son côté, Erling Haaland n’a pas attendu de se marier pour changer son alimentation et se mettre au yoga. Dès l’adolescence, le gringalet norvégien a eu la maturité nécessaire pour revoir son régime et se transformer en baraque, en gagnant 12 kilos de muscles en 15 mois. C’était lors de son passage à Molde, sur les conseils de Børre Steenslid, avec pour modèle CR7 et son régime poisson/poulet. Et pas en commençant par le dessert comme Robert.En septembre 2015, Lewandowski a inscrit son mythique quintuplé en 9 minutes après être sorti du banc contre Wolfsburg. Une performance notable, évidemment. Quelques semaines plus tard, le Polonais faisait ainsi une entrée fracassante auavec 4 titres : triplé, quadruplé et quintuplé les plus rapides de l’histoire de la Bundesliga, et premier joueur dans l'histoire de la Bundesliga à marquer un quintuplé après avoir commencé la partie sur le banc. Solide, avouons-le. Mais Erling Haaland n’a pas attendu ses 27 ans pour y entrer, lui. À 18 ans, le Norvégien a en effet claqué un nonuplé lors du Mondial U20, entrant ainsi ausept ans plus jeune que le Polonais. À 20 ans aujourd’hui, il a toute sa carrière devant lui pour le dépasser. Ah, il détient aussi le record du monde de saut en longueur sans élan pour les enfants de 5 ans depuis un jour de 2006.Si Lewandowski et sa myriade de Tor ont réveillé les vieux démons de l’electrodance allemande , cela n’a rien à voir avec la carrière musicale d’Erling Haaland. Et pour cause, dès ses 15 ans, le Norvégien a été assez grand pour signer lui-même son premier rap et sortir le clip en indé avec les potes de son quartier . Au-delà de la qualité indéniable du flow, la démarche artistique est autrement plus courageuse et collective, puisque Haaland co-signe les paroles, le chant et la réalisation du clip, là où Lewandowski le fainéant n’a pris aucune initiative. Lamentable.En norvégien,se dit. Mais quand même, parlons un peu d’âge, puisque l’on compare un attaquant de 32 ans en pleine force de l'âge à un jeunot de 20 ans. Mais tout cela n’empêche pas Haaland de déjà boxer dans la même catégorie que son aîné, avec 10 buts en 10 matchs cette saison, contre 12 pour le Polonais. Une régularité exceptionnelle en soi, mais encore plus pour un gamin de 20 piges, qui, en plus, joue dans une équipe bien moins dominatrice que le Bayern de Lewandowski. D’ailleurs, au même âge, le Ballon d’or 2020 sortait d'une saison à 21 buts... en seconde division polonaise, sous les couleurs de Znicz Pruszków (à vos souhaits). De quoi lui ouvrir les portes du Lech Poznań, mais pas encore celles du Borussia qu'Haaland a rejoint à 19 piges. Et puisqu'on en est à comparer les temps de passage, Lewandowski est devenu international à 20 ans, contre 19 pour le Norvégien.Et cela fait toute la différence. D’après une étude de la revue scientifique, les gauchers sont plus intelligents. Entre autres, ils auraient un hémisphère droit plus développé, hémisphère qui définit notre représentation mentale des objets et de l’espace, et donc plutôt utile sur un terrain de foot. En plus de cela, toujours selon cette étude, les informations circulent plus vite dans l’esprit d’un gaucher, et donc d’Haaland. Ajoutez à cela un sens artistique plus aiguisé, et vous obtenez des génies tels que Léonard de Vinci, Sigmund Freud, Bill Gates, et donc Erling Braut Haaland. Une liste dont ne fait pas partie Lewandowski.